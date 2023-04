Miriam Leone in lingerie? Tutti guardano il reggiseno ma la collana costa…

In un mondo sempre più artefatto, tra filtri social e fotoritocco, gli scatti spontanei sono ormai una rarità. Ma quando arrivano è un piacere guardarli. Miriam Leone ha voluto sposare questa filosofia senza fronzoli… per la gioia dei fan.

Lo scatto in reggiseno

“Stay natural come stile di vita… ma a tratti” scrive Miriam Leone su Instagram, postando uno scatto che ha mandato i follower in visibilio. L’attrice posa maliziosa con addosso solo gli slip e un reggiseno bianco. I capelli, bagnati, sono avvolti da un asciugamano, sistemato a turbante. Seduta su una sedia, tiene il braccio appoggiato sul davanzale, con la mano che sfiora delicatamente il viso. Il volto è privo di make-up e, sotto la luce della finestra, le labbra si accendono di un rosa di primavera. Una foto splendida nella sua spontaneità. I commenti dei fan non si fanno attendere: Tu sei la vera bellezza. Modesta, riservata e mai volgare! – La donna più bella d’Italia – Stay bona più che altro – Magnifica.

La collana tentatrice

La fotografia di Miriam Leone è dunque un’ode alla naturalezza ma, come lei stessa ha scritto, “a tratti”. Perché, si sa, una donna ama anche circondarsi di orpelli, di accessori che valorizzino la sua bellezza. In questo caso, il lusso è dato da una preziosa collana di Bulgari, che spicca nella semplicità dell’outfit. Il girocollo della collezione Serpenti è composto dalla famosa testa del rettile, ricoperta di diamanti, e da una catena con dei dettagli geometrici che ricordano le squame. Il valore? 33mila euro. Sibillina e preziosissima.

Sensuale su Instagram

Non è la prima volta che Miriam Leone pubblica scatti maliziosi sui social. Le sue foto in lingerie non sono però mai eccessivamente provocanti, anzi, spesso ricordano dei quadri antichi. La sensualità è solo accennata ma tanto basta a far volare la fantasia. “Oops… direttamente dal 1956” recita la caption a corredo di un post dei giorni scorsi, dove Miriam sfoggia un completo intimo con giarrettiera che ricorda i modelli indossati dalle donne nella metà del secolo scorso. Che stesse girando delle scene per un nuovo progetto cinematografico? Di certo è stata in grado di catturare l’attenzione.

Modaiola

Miriam Leone è uno dei volti più noti del cinema. L’attrice si alterna in moltissimi ruoli e i suoi beauty look fuori dal set si adattano alle esigenze di copione. Se in fatto di capelli è stata bionda, rossa e mora, almeno negli outfit può permettersi di indossare ciò che più le piace, senza vincoli. Nell’ultimo periodo l’abbiamo vista gipsy con un total look Etro, composto da crop top e gonnellino fantasia. Il tocco anni Settanta? Gli altissimi zoccoli in legno. Da molto tempo legata a Fendi, Miriam ha pubblicato anche uno scatto dove tiene stretta la Peekaboo (4.500 euro), iconica borsa della maison romana. Non manca una foto dalla palestra, dove la Leone riesce a essere sexy anche con il reggiseno sportivo: guardala nella gallery.

