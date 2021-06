Nastri d’Argento, Miriam Leone trionfa con il nude look

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Un voto al colore Adatto per questa occasione pericolosamente sexy 9 IL NOSTRO GIUDIZIO

“Ho vinto il Nastro!”, scrive Miriam Leone su Instagram, al culmine di una nottata che l’ha vista trionfare come miglior attrice in commedia con il film “L’amore a domicilio”. Sul “blue” carpet dei Nastri d’Argento 2021 hanno sfilato i protagonisti del cinema italiano. Su tutti, è spiccata appunto la Leone, per la sua presenza scenica e per il look scelto.

Il nude look Armani

Per l’evento Miriam Leone ha optato per un tailleur pantalone in seta plissettata verde acqua di Armani. Sotto la giacca la star indossava una blusa arricchita da paillettes decisamente rivelatrice. Il top, sfoggiato senza reggiseno, ha infatti mostrato in parte il décolleté della splendida Miriam, celato solo dai ricami. Eleganza e sensualità ai massimi livelli. A far brillare ulteriormente l’outfit di Miriam ci hanno pensato i preziosi gioielli con diamanti di Delfina Delettrez.

Miriam ha trovato l’amore

E’ stata una serata colma di emozioni quella vissuta da Miriam Leone che, in riferimento al riconoscimento vinto, ha commentato così: “Anna, il personaggio, è un animale in gabbia ed io dedico questo premio a tutti i cuori in gabbia che con coraggio, tenacia, fatica non si arrendono, lottano contro la propria rabbia, le proprie paure, la propria ignoranza e continuano a cercare l’unica chiave che possa liberarci: L’Amore”. E l’amore la Leone pare proprio averlo trovato. Estremamente riservata, non ha mai confermato la love story con il musicista Paolo Cerullo, gli unici scatti sono quelli rubati dai paparazzi. I due però sarebbero innamoratissimi e, si dice, addirittura pronti alle nozze.

Con la foglia sul corpo nudo

Famosa da quando, nel 2008, è stata eletta Miss Italia, da allora Miriam Leone ne ha fatta di strada, diventando negli anni una delle attrici più richieste del cinema italiano. Bellezza al naturale, con i capelli rossi, le sopracciglia folte e un sorriso contagioso, Miriam gioca spesso sui social con la sua sensualità. Bellissima e mai volgare, la Leone pubblica scatti maliziosi, giocando con luci e angolazioni. Come quello, postato pochi giorni fa, dove copre il corpo nudo con una maxi foglia. “Ho imparato a prendermi cura di me”, scrive nella caption. Il risultato di questo self-love è strepitoso!

Related Posts