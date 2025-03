Miriam Leone nostalgica: ecco le foto inedite del suo abito da sposa

Sono passati tre anni e mezzo dal matrimonio da favola di Miriam Leone. Il 18 settembre 2021 infatti, nella splendida cornice di Borgo Hedone a Scicli, in Sicilia, l’attrice ha sposato Paolo Carullo. In queste ore una nostalgica Miriam ha postato una serie di scatti inediti del fitting del suo wedding dress, un abito haute couture disegnato per lei da Maria Grazia Chiuri, creative director Dior. Immagini cariche di felicità, che hanno portato a uno dei giorni più importanti della sua vita.

Un momento speciale

“Le prove del mio abito da sposa realizzato da Maria Grazia Chiuri… che emozione incredibile!!! Un bellissimo ricordo da condividere” scrive Miriam Leone su Instagram, nel pubblicare tanti scatti del fitting del 2021, nel quartier generale della maison Dior. Con lei c’era Claudia Scutti, amica, stylist e, per questa occasione, anche artefice delle foto. Una Leone visibilmente emozionata si fa ritrarre con il wedding dress disegnato su misura per lei. I pizzi ricamati con le spighe di grano, simbolo di rinascita e fertilità, sono il leitmotiv del suo prezioso vestito. Mariam sognava il velo e ne ha avuto uno lunghissimo, che le copriva anche il volto. Come una principessa moderna, si guarda allo specchio dell’atelier, sorride, si lascia andare a un gioia travolgente. Le immagini dove posa seduta sul pavimento, tra gli strati di tulle della gonna, senza lo strato in pizzo e con una bucolica coroncina in testa, sono onirici. A renderla rock ci pensa il tatuaggio sul costato, che spunta dal bustino.

Una sposa, tre look

Nel 2021 le immagini del sì di Miriam Leone sono rimbalzate su tutti i media per giorni. C’era molta curiosità sul matrimonio nell’ex Miss Italia, da sempre attentissima alla privacy. I dettagli del wedding day erano stati svelati dalla stessa interessata, così come i particolari sui look nuziali. Oltre al poetico long dress con velo da fiaba indossato per la cerimonia, Mariam ha sfoggiato altri due abiti Dior al ricevimento. Per accogliere gli ospiti la Leone si è fatta confezionare un vestito con la gonna a ruota anni Cinquanta, con ricamati mughetti e spighe di grano. In testa portava un cerchietto di pietre azzurre, colore che ogni sposa dovrebbe indossare come da tradizione. Per i balli via libera alla seduzione, con uno slip dress dallo scollo profondo e con uno spacco laterale lunghissimo. La cintura in corda sottolineava il punto vita e scendeva maliziosamente lungo le gambe, fino alle caviglie.

Fashion icon

Che Miriam Leone rappresenti un’icona di stile non è una novità. L’attrice è in grado di proporre look unici, ricercati, eleganti e mai banali, tanto sul red carpet quanto nella vita di tutti i giorni. La sua più recente apparizione è quella al Festival di Sanremo. Nella terza serata dell’edizione 2025 ha infatti affiancato Carlo Conti, insieme ad altre due forti personalità del panorama italiano, Elettra Lamborghini e Katia Follesa. Un trio delle meraviglie che ha fatto divertire il pubblico e ammaliato con i look. Agli eventi ufficiali Miriam non è seconda a nessuno in quanto ad outfit, in un sapiente mix di grazia e audacia. E che dire poi delle mise premaman? Nel dicembre del 2023 lei è diventata mamma di Orlando, nei mesi precedenti ha fasciato il pancione con maestria. La Leone è cool anche quando porta il suo bimbo nel marsupio, un accattivante modello di Artipoppe (839 euro) con stampato lo Yin o lo Yang. Ripercorri nella gallery i momenti più belli del matrimonio, sbircia gli scatti inediti e lasciati ammaliare da tante altre proposte fashion.

