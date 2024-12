Il Mocha Mousse è il colore Pantone 2025 e le vip ne sono già pazze

Il Mocha Mousse stato scelto da Pantone come colore del 2025. E’ una nuance calda e rilassante, una tonalità di marrone in cui si mescolano arancione e grigio. Ricorda le sfumature del cacao, del caffè e del cioccolato e trasmette eleganza e lusso ma con un tocco discreto e delicato. Insomma la quintessenza del demure, per dirla con una delle parole più usate dell’anno. Sarà sicuramente onnipresente nei guardaroba il prossimo anno, ma a ben guardare anche durante quello in corso molte vip avevano dimostrato interesse per questa tinta o per altre affini: non a caso il marrone è stato amatissimo in autunno.

Un colore da red carpet

Nei mesi scorsi abbiamo visto sfilare (allora inconsapevoli) tonalità di marrone vicine al Mocha Mousse sui red carpet dei più prestigiosi festival del cinema. A Cannes ad esempio Bella Hadid si era fatta ammirare in sensualissimo abito Saint Laurent dalle trasparenze hot che lasciavano scoperto il seno. Qualche mese dopo a Venezia un’altra icona di eleganza si era avvicinata alla nuance, anche se in chiave più fredda, con un longdress Tamara Ralph e pellicciotto sulle spalle. Sullo stesso tappeto rosso c’era anche Cristina Parodi, chic come sempre con un vestito dalla tonalità calda che virava un po’ più verso il cioccolato.

Amato dalle vip italiane

Molte vip italiane hanno dimostrato di amare l’eleganza discreta del Mocha Mousse. Giulia Salemi l’ha scelto per fasciare il pancione: l’influencer, che presto darà alla luce il primo figlio da Pierpaolo Pretelli, ha sfoggiato un abito molto attillato e che lasciava le spalle nude proprio nella tonalità scelta da Pantone. Chiara Nasti ha puntato su una colorazione simile per valorizzare le sue curve sinuose. Silvia Toffanin si è riconfermata maestra di eleganza con un abito Philosophy in cui il marrone è accostato al bordeaux.

Scelto da modelle e pop star

Modelle, pop star, stelle dei social… il Mocha Mousse conquista tutte. I fatti parlano chiaro: anche Kim Kardashian lo ha scelto, indossando un sensuale completo Miu Miu con top a fascia e longuette che le sottolinea i fianchi. Jennifer Lopez l’ha sfoggiato a Parigi: un abito Dior dalla gonna ampia con trench abbinato, e accessoriato con lunghi guanti di pelle nera. Particolarmente piccante l’outfit con cui è stata fotografata Isabeli Fontana: alla delicatezza e sobrietà del colore fanno da contraltare le trasparenze hot del pizzo. Capezzoli a vista, mentre lo spacco scopre gli slip..

In attesa che i guardaroba si tingano di Mocha Mousse nella prossima stagione, ecco nella gallery le scelte delle vip.

Related Posts