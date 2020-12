Nel 2020 le modelle hanno fatto figli poi sono tornate subito in forma

Le modelle sono seguite e inseguite. Nei backstage tutte le cercano e quando non sono impegnate per lavoro i paparazzi le rincorrono in giro per mezzo mondo. Poi appunto sono seguitissime, sui social principalmente. Figura irraggiungibile e inarrivabile, la modella è per natura una trendsetter. I follower stanno attenti a ogni dettaglio che riguarda le top, scrutano ogni look, a caccia dell’ultima scarpa, borsa o gioiello da possedere. In questo 2020 anomalo però le bellissima hanno lanciato una nuova tendenza: fare figli.

Sono tante le modelle che, con la forzata riduzione del lavoro, hanno potuto investire il tempo in quarantena per mettere su famiglia. C’è però chi aveva già deciso, ben prima della pandemia, di diventare mamma. E’ il caso di Hilary Rhoda, che il 28 luglio ha dato alla luce Nash. Gigi Hadid e Zeyn Malik sono diventati genitori di una bimba a settembre e, facendo due rapidi conti, scopriamo che la top è rimasta incinta a gennaio, quando ancora del coronavirus si sapeva ben poco.

E’ al terzo figlio Coco Rocha, dopo Ioni e Iver, è infatti nata Iley. La super top canadese partorisce bambini… e nomi curiosi. A casa nostra la modella in dolce attesa più spiata sui social quest’anno è stata sicuramente Sharon Fonseca, che ha avuto una bambina, Blu Jerusalema da Gianluca Vacchi.

Le modelle fanno sì le mamme ma si occupano anche delle loro remunerative carriere. Oltre a poppate, pannolini e ciucci, hanno dunque tutte un altro punto in comune. Dopo il parto sono tornate in formissima nel giro di poche settimane e, ovviamente, non hanno perso occasione per farcelo sapere. Vedere per credere (nella nostra gallery).

