le modelle in quarantena allargano la famiglia

Prima del Covid-19 le modelle passavano la loro vita tra aerei, set fotografici e sfilate. All’apparenza mai stanche e perennemente pronte a mettersi in posa, dall’avvento di Instagram le top hanno sempre condiviso le loro giornate frenetiche a mezzo social. Con il lockdown e lo stop forzato anche le star si sono trovate senza lavoro e con tantissimo tempo libero a disposizione. Se alcune, come Bella Hadid, si sono inventate modi alternativi per far soldi in quarantena altre hanno preferito puntare sulla famiglia. Come? Facendo bambini.

Sono tante le modelle che in questi mesi hanno annunciato la gravidanza, complice l’isolamento le cicogne si sono messe in volo in fretta. La dolce attesa più clamorosa è quella di Gigi Hadid. La top model, in isolamento con la mamma Yolanda, la sorella Bella e il fidanzato Zayn Malik, ha confermato di essere incinta. Per ora non ci sono foto del pancione ma un primo piano dove indossa una camicia rosa di Ralph Lauren lascerebbe intendere l’arrivo di una femminuccia.

Lucky Blue Smith non solo è un modello di fama mondiale ma è anche un gran amatore. L’americano 21enne ha già una figlia, Gravity, avuta dalla relazione con la top Stormi Henley, e ora la nuova moglie, Nara Aziza, anche lei modella, aspetta un bimbo.

Come non parlare di Gianluca Vacchi? Il ricchissimo imprenditore fra qualche mese diventerà papà per la prima volta. Lui e la compagna, la modella venezuelana Sharon Fonseca saranno presto genitori. I due mostrano con gioia ai fan il pancione che lievita.

Romee Strijd invece, Angelo di Victoria’s Secret dal 2015, ha svelato in essere in attesa del primo figlio, dopo una lunga battaglia contro la sindrome dell’ovaio policistico.

Infine la super top Hilary Rhoda è rimasta incinta prima delle restrizioni ma ora, prossima al parto, potrà godersi il suo bebè in tutta tranquillità.

