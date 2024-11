Ceretti, Hadid, Swanepoel: l’autunno delle top model è in costume

Vite frenetiche fatte di casting, shooting, sfilate, red carpet: le super modelle sono sempre impegnatissime. Nonostante l’agenda alquanto fitta, anche loro ogni tanto trovano il modo di riposarsi. Sono diverse le top che in questi giorni hanno postato scatti dal mare. Izabel Goulart è tornata nel suo Brasile, dove si mostra nel bikini striminzito effetto fetta d’anguria di Andi Bagus. Lei è raggiante, del resto, cosa c’è di più rigenerante del sole caldo sulla pelle? Ovviamente anche le altre sfoggiano costumi da urlo.

Gli angeli dopo le fatiche

Quella di Victoria’s Secret era una delle sfilate più attese di questo autunno. Il famoso show è tornato a far parlare di sé dopo sei anni di assenza. Le supermodel si sono dunque rimesse lei ali, per questo evento che, come sempre, ha fatto il giro del mondo. Uno spettacolo così richiede lunghi tempi di preparazione, anche per le protagoniste in passerella. Dopo, un po’ di riposo è d’obbligo. In posa sul bagnasciuga o nel bagno dell’hotel, Candice Swanepoel è super chic nel due pezzi a righe bianche, arancioni e nere di Tropic of C. Bella Hadid preferisce invece i pois del costume Frankies. La top è volata a Dubai per un impegno di lavoro con Chopard ma ne ha approfittato per un po’ di tintarella in compagnia di un’amica.

Vittoria Ceretti al mare con DiCaprio?

Debutto per Vittoria Ceretti al Victoria’s Secret Fashion Show. Per la top italiana era dunque la prima volta sulla famosa passerella: “Vittoria da Victoria” ha scritto lei ironicamente nelle storie Instagram. Tolta la lingerie super sexy, la Ceretti ha postato direttamente dal mare, in costume. Lunghe spiagge bianche, vegetazione rigogliosa, le immersioni tra una miriade di pesci: la meta è sconosciuta ma si tratta senza dubbio di un posto da favola. Sarà in compagnia del fidanzato, Leonardo DiCaprio? Anche in questo caso non si hanno dettagli. Lei, bellissima e serena, sfoggia solo bikini, parei e canottiere: in fondo non serve altro per essere felici.

La Ambrosio in spiaggia non si rilassa

Mare sì ma niente relax per Alessandra Ambrosio. Prima si partecipare (anche lei!) allo show di Victoria’s Secret, la modella ha trascorso una giornata in spiaggia a Los Angeles, città in cui vive con i due figli. Appassionata di fitness, la Ambrosio non si è di certo sdraiata sul lettino. Lei si è prima cimentata in una lezione di ginnastica con gli elastici, per poi divertirsi insieme agli amici in un match di beach volley: gli scatti dei paparazzi fanno girare la testa. Per l’occasione Alessandra ha sfoggiato un intero di Alo che lasciava pochissimo all’immaginazione. Autunno in costume per le top: guardale nella gallery… c’è anche Devon Windsor in topless.

