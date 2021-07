Monica Bellucci è sempre sulla cresta dell’onda ma la figlia le ruba la scena

Monica Bellucci è un vanto per l’Italia. Bellissima, talentuosa e fiera portabandiera del nostro Paese all’estero. Nata a Città di Castello nel 1964 l’attrice e modella è diventata un sex symbol sul finire degli anni Novanta, quando la sua carriera ha preso il volo. Contesa dai registi, inseguita dalle case di moda, a distanza di un ventennio la Bellucci è ancora richiestissima. In queste ultime settimane Monica è più presente che mai nel jet-set, dove ha inanellato un evento dopo l’altro.

Monica protagonista a Parigi

Francese d’adozione da molto tempo, Monica Bellucci ha preso parte a due happening parigini. Prima la sfilata haute couture di Dior, poi la cena di Stato all’Eliseo organizzata da Emmanuel Macron in occasione della visita di Sergio Mattarella. In entrambe le occasioni Monica ha sfoderato tutta la sua classe. Al défilé la star ha optato per un trench animalier, abbinato a stivaletti con il tacco alto e a un paio di occhiali scuri: una vera diva e i flash sono tutti per lei. Per il dinner invece la Bellucci ha selezionato un elegantissimo abito blu scuro, arricchito da accessori Dior.

Deva le ruba la scena

Per quanto famosissima e sempre strepitosa, c’è una giovane donna che ultimamente le sta rubando un po’ la scena: la figlia Deva. La 16enne, nata dall’amore con Vincent Cassel, si sta facendo sempre più strada nel mondo della moda. Volto di punta di Dolce&Gabbana, Deva Cassel è stata paparazzata a Portofino insieme alla sorella Léonie e a mamma Monica Bellucci impegnata a girare una campagna pubblicitaria per la maison.

Insieme in copertina come 16 anni fa

Le immagini più dolci però sono quelle scattate per Vogue Italia, dove Monica Bellucci e Deva Cassel posano insieme, svelando il loro rapporto profondo. Una somiglianza innegabile e quel legame che si può creare solo tra una madre e una figlia, Monica e Deva sono una favola davanti all’obiettivo di Paolo Roversi. E sul perché di questo shooting è proprio Deva a rispondere, sulle pagine del magazine: “perché l’ultima volta che ci hanno fotografate insieme ero nella tua pancia. Adesso che sto cominciando il mio viaggio, voglio che accada ancora”. Cuore di… figlia!

