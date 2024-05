Naomi Campbell copia… sé stessa (e mostra l’intimo) a Cannes 77

Fermi tutti, è arrivata Naomi Campbell. Ingresso trionfale per la top model al Festival di Cannes. L’avevamo lasciata a Cap d’Antibes al matrimonio del ricchissimo imprenditore anglo-indiano Umar Kamani e la ritroviamo a pochi chilometri di distanza, pronta per conquistare la Croisette. Il suo look entra di diritto nella classifica dei più iconici di questa edizione.

La Pantera Nera sul red carpet

I lunghissimi capelli neri, portati mossi e selvaggi, lo sguardo fiero con le palpebre dal make-up scintillante e le ciglia incurvate, la famosa falcata che un trentennio fa ha contributo a coniare il soprannome di Pantera Nera: dentro e fuori dalle passerelle, Naomi Campbell sa come farsi notare. A 53 anni la top sembra aver fatto un patto col diavolo: il tempo per lei non passa mai. Per presenziare a Cannes 77, in occasione della première del film Furiosa: A Mad Max Saga, Naomi si è accertata di avere tutti gli occhi addosso, è lei la più fotografata della seconda serata della manifestazione in Costa Azzurra. Ad attirare la curiosità è anche l’abito molto sexy.

Gli slip tra le righe

E’ Chanel il brand scelto per calcare il red carpet di Cannes 77 e il pensiero di Naomi Campbell è per Karl Lagerfeld, lo storico stilista della maison francese scomparso nel 2019. La modella ha ammaliato i presenti con un long dress alquanto malizioso. Il corpetto in paillettes nere è sostenuto da fili di perle che salgono sensualmente sulle spalle: scollato sui fianchi, regala un accenno di side boob. La parte più sexy è però dal busto in giù: dall’ombelico ai piedi infatti spicca una gonna a righe realizzata in tessuto trasparente e alternata a bande di lustrini. Un gioco provocante di vedo/non vedo che sottolinea le gambe perfette svelando gli slip neri. Décolleté nere, maxi anello sul mignolo e orecchini di diamanti completano questa mise.

28 anni dopo

Il look di Naomi Campbell al Festival di Cannes è già di per sé strabiliante ma, dietro al suo vestito, c’è anche una storia inaspettata. “Chanel Fall 1996” scrive lei su Instagram, nel postare due immagini della sfilata autunno-inverno 1996 della maison. La curiosità è che, al tempo, era stata proprio lei a indossare la magnifica creazione di Karl Lagerfeld in passerella. Ventotto anni dopo, la top ha sfoggiato nuovamente l’abito, lasciando tutti a bocca aperta. Un omaggio a sé stessa, per ricordare a tutti quanto lei, unica e irripetibile, sia stata in grado di cambiare il mondo del fashion per sempre.

Una macchina per lei

Tolto l’abito Chanel, ecco che Naomi Campbell si è presenta a un party con un altro outfit degno di nota. Non una festa qualsiasi ma un evento creato per lei. Avevate dubbi? L’occasione è il lancio della XM Mystique Allure, la prima BMW dedicata all’alta moda e ispirata… a Naomi. Realizzata nel colore preferito della Campbell, un misterioso oltremare, si distingue per il finish vellutato e i dettagli scintillanti di paillettes. Alla festa la top ha indossato una gonna in chiffon verde militare, abbinata a una giacca in pelle multi-fibbie (slacciate) con focus sul décolleté. L’outfit Dolce&Gabbana richiama le proposte della collezione primavera-estate 2003 del brand italiano. Per la soirée la top ha cambiato pettinatura, optando per un caschetto corto effetto wet. Camaleontica e inarrivabile: guardatela nella gallery.

Related Posts