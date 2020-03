Naomi Campbell, look da aeroporto ai tempi del coronavirus

La modella, che non ha mai nascosto la sua fobia per i germi, parte con tuta di contenimento, mascherina e occhiali... il resto degli accessori però è firmato

Con le sue scelte di look anticonformiste, tra parrucche, tacchi estremi e nudità, Naomi Campbell è una delle trendsetter più seguite del globo da trent’anni. Adesso la top model sta portando avanti una campagna per lanciare un trend consapevole, nella lotta contro il coronavirus.

La misofobia, la paura patologica del contatto con lo sporco per evitare contaminazioni e germi, di Naomi Campbell non è cosa nuova. Già in passato la modella 49enne aveva pubblicato scatti di lei con la mascherina in aereo e con salviettine igienizzanti, intenta a pulire le superfici del velivolo. Adesso, con la paura del Covid-19 che sta mettendo a dura prova il nostro pianeta, la Campbell ha alzato il suo livello di sicurezza personale.

Naomi Campbell ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di scatti di lei in aeroporto e poi comodamente seduta in aereo tutta bardata con una tuta bianca di contenimento, mascherina chirurgica, occhiali trasparenti e guanti usa e getta rosa. Se da noi i dispositivi scarseggiano, lei, vestita da Ghostbuster, sembra quasi offensiva così conciata. “Amo viaggiare, sono nata viaggiando. Mi piace essere ovunque e da nessuna parte allo stesso tempo”, aveva dichiarato tempo fa la top, che passa la maggior parte del tempo impegnata sui set di mezzo mondo. Finché non sarà decretato lo stop anche nel Regno Unito, la Campbell continuerà a volare, con le dovute precauzioni, che mette in atto così bene già da lungo tempo.

Al di là dell’abbigliamento tecnico che salta subito all’occhio, il resto dell’outfit di Naomi Campbell è ovviamente firmato dai top brand. La mantella in cashmere beige con dettagli in pelle marrone di Burberry conferisce un eleganza tutta inglese mentre il trolley bianco è di Away, marchio di valigie amatissimo dalle star. Il look 2-in-1 (fashion e sicuro) è servito!

