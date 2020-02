Naomi Campbell posa nuda per Vivienne Westwood: ecco gli scatti

Naomi Campbell le fa ancora sfigurare tutte. Le varie Bella e Gigi Hadid, Kendall Jenner e compagnia sono sì richiestissime e pagatissime ma quando c’è la Venere Nera stanno tutti a guardare. Ora, quasi cinquantenne, Naomi si è messa di nuovo a nudo. Letteralmente.

Un sodalizio lungo tre decenni

La top delle top è l’assoluta protagonista della campagna primavera-estate 2020 di Vivienne Westwood, scattata dall’iconico Juergen Teller. Un sodalizio che dura da trent’anni quello tra la Westwood e Naomi Campbell. La modella ha sfilato molte volte per il brand (come dimenticare la sua caduta in passerella nel 1993 mentre camminava con addosso delle platform da vertigine?) ma non ha mai posato in una pubblicità, fino ad ora.

I protagonisti della campagna

Nelle immagini, realizzate nel 18esimo arrondissement di Parigi, compaiono oltre a Naomi Campbell anche la stilista Vivienne Westwood, con il suo famoso piglio ironico, tra smorfie e pose insolite, il marito e direttore creativo della maison Andreas Kronthaler e la modella Kandioura Fissourou.

Nuda col cappello

Negli scatti Naomi Campbell posa con gli abiti della collezione ma nella foto che sta facendo il giro del web è completamente svestita, fatto salvo per un maxi cappello in tulle e dei tacchi altissimi. In posa di traverso con i lunghi capelli lasciati al naturale che arrivano fino al sedere, Naomi guarda fiera nell’obiettivo di Teller. Il suo fisico scolpito sembra non conoscere il tempo che scorre, tanto che la fotografia potrebbe essere stata scattata negli anni novanta come oggi.

Tra inferno e paradiso

Atmosfere ultraterrene, colori psichedelici e mitologia sono le chiavi scelte per l’adv. “Sto leggendo la Mitologia e per questa campagna è come se fossimo sulla strada per il paradiso e ci stiamo trasformando da pesci in uccelli…”, ha dichiarato la stilista. Più che il paradiso a vedere il corpo perfetto di Naomi Campbell a 49 anni viene da pensare che la star abbia fatto un patto con il diavolo.