Naomi Campbell musa di Fendi, incontro tra icone

Naomi Campbell è una delle modelle più celebri al mondo, e non stupisce che Fendi abbia scelto lei come testimonial della sua hand-bag più famosa. Un vero incontro tra icone quello della top model inglese e la Peekaboo, avvenuto sul set della campagna delle nuove borse pensate per la primavera-estate 2023. Scatti glamour ed eleganti proprio come le due protagoniste, firmati da David Sims.

Le foto della campagna

A 52 anni Naomi Campbell è una dea. Bellissima e piena di carisma, posa per la campagna di Fendi sfoggiando le Peekaboo e con il suo sguardo magnetico buca l’obiettivo. Classe, eleganza, stile, bellezza intramontabile e charme sono le caratteristiche che accomunano le due icone. Quelle delle foto promozionali sono immagini pulite e lineari, in cui si stagliano come protagoniste indiscusse la modella e la sua hand-bag su uno sfondo neutro.

La storia della Pekaboo

In soli 15 anni di vita, la Peekaboo si è ritagliata un posto speciale nell’Olimpo delle borse più desiderate. Progettata da Silvia Venturini Fendi nel 2008, ha fatto il suo debutto durante le sfilate per la collezione Primavera Estate 2009. A forma di trapezio, comoda e pratica ma senza cedere dal punto di vista dell’eleganza, è stata declinata in un infinità di palette e tessuti. Quella presentata da Naomi Campbell vanta interni in morbida nappa visibili dall’esterno, due scomparti divisi da una tramezza rigida, una tasca interna rimovibile e accessori metallici con finitura dorata.

La collaborazione tra Naomi e Fendi

Quello per la campagna della nuova Peekaboo non è certo il primo incontro tra Fendi e Naomi Campbell. Nel 2021 aveva fatto scalpore la sfilata in cui la modella era stata protagonista insieme a quelle che sono state definite perennials: star delle passerelle che hanno da tempo passato gli anta ma che sono intramontabili (c’erano con lei Kate Moss, Chrissy Turlington e Demi Moore). Altera e fiera con una cappa sui toni del grigio, la Campbell ha dominato la passerella. Allora purtroppo, si era parlato soprattutto della chirurgia plastica delle colleghe, ma pare che nemmeno la Venere Nera accetti del tutto i cambiamenti dell’età.

Nella borsa di Naomi Campbell

Ma cosa c’è nella Peekaboo di Naomi Campbell? Lo ha rivelato lei stessa a Vogue estraendo uno a uno gli oggetti. Ci sono un telefono giocattolo per sua figlia, un roller per il viso, igienizzante per le mani, prodotti beauty, un rosario, integratori e un iPod: “Sono old fashioned”, confessa. Dalla hand-bag Fendi estrae anche il suo profumo preferito, Diorissimo by Dior, che usa da decenni. Racconta poi di portare sempre con sé anche un oggetto che le ricordi Azzedine Alaia, che per lei è stato come un padre. Tutta una vita insomma (sempre all’insegna dei brand di moda), contenuta nella borsa.

