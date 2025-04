Natalia Paragoni e Andrea Zelletta alle Bahamas per le vacanze in famiglia

Fuga di primavera per Natalia Paragoni, che è volata alle Bahamas insieme al fidanzato Andrea Zelletta e alla figlia Ginevra. Un viaggio transoceanico all’insegna del relax e degli affetti per i due, che amano andare lontano. In valigia non servono molti capi: qualche costume, un paio di t-shirt e degli abitini. Innamorata e bellissima, Natalia si gode questi giorni di pace ma, direttamente dai Caraibi, scatena anche il gossip.

Vacanza formato famiglia

Il primo stop del viaggio di Natalia Paragoni e Andrea Zelletta insieme alla piccola Ginevra è Miami. Nella famosa città della Florida i tre si sono dedicati alle tipiche attività da turisti. Sulla lunga spiaggia di sabbia bianca, la bimba si è messa in posa davanti alle iconiche torrette colorate dei bagnini. Dopo aver fatto due passi per i vicoli colorati, tra murales e artisti di strada, la famiglia ha assistito a una partita di basket dei Miami Heat. Per l’occasione Natalia e Andrea hanno sfoggiato la maglia di gioco Nike di Bam Adebayo: bianca con dettagli fluo, è super cool. Dopo poche ore riecco Zelletta e la Paragoni alle Bahamas: è tempo di mare e riposo.

LEGGI ANCHE >>>Uomini e Donne, Natalia conquista Andrea con l’abito azzurro<<<

In bikini… col pancino?

“Se non lo sapevate il mio colore preferito è l’azzurro” scrive Natalia Paragoni su Instagram, postando una carrellata di foto in bikini. Sul bagnasciuga l’influencer è splendida in un due pezzi Livin’ Swimwear che richiama i colori del mare alle sue spalle. In testa Natalia porta un cappello in paglia a tesa larga dello stesso brand, perfetto per proteggersi dal sole. La frase social della Paragoni è abbinata a un cuore azzurro, un dettaglio che ha subito scatenato il gossip: che sia in attesa di un fratellino per Ginevra? Lei, con il volto nascosto dal copricapo, sembra guardarsi la pancia. I commenti non si sono fatti attendere: Se aspetta un bebè sono felicissima per loro perché sono una bellissima famiglia – Per chi non capisce la differenza tra gonfiore ed essere incinta!! Maschietto! Auguri! – Un dolce arrivo all’orizzonte. Loro non smentiscono e non confermano ma lei svia le indiscrezioni pubblicando scatti in un minidress rosa Cin Cin, con tanto di emoji a forma di fiocco in tonalità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lookdavip | TgCom24 (@lookdavip)

Serate tropicali

Dopo i bagni in mare tra le razze, i tuffi in piscina e i giochi sulla spiaggia, è tempo di prepararsi per la serata. Per la cena Natalia Paragoni ha scelto un look che si sposa perfettamente con la vegetazione tropicale che la circonda. Il long dress drappeggiato di Amazuin ha lo scollo all’americana ed è chiuso sulla schiena da un gioco di lacci sottili. A motivo jungle, riproduce le palme. Capelli sciolti e umidi, niente make-up e delle delicate collanine di perle completano la mise della Paragoni, romantica sulla sabbia a piedi scalzi. Un look che fa venire voglia di vacanza, da copiare nelle notti della prossima estate. Lo scatto più bello è però quello dove Natalia posa abbracciata ad Andrea Zelletta e Ginevra: una foto magica al tramonto, di questo trio pieno di felicità. O è un quartetto?

Related Posts