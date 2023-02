Natalia Paragoni svela il test di gravidanza… con la tuta da neve

Natalia Paragoni è incinta del suo primo figlio da Andrea Zelletta. La coppia, nata a “Uomini e Donne”, l’ha svelato con un dolce post social in cui l’influencer mostra il pancino (già bello pronunciato) nudo sotto la camicia aperta. “Non vediamo l’ora di condividere con voi tutte le emozioni di questa folle avventura” ha scritto su Instagram per dare la bella notizia. Poi, dopo qualche giorno, ha raccontato nei dettagli come ha scoperto la dolce attesa.

I primi segnali

Natalia Paragoni nel suo racconto social ha spiegato di avere avuto un forte mal di stomaco per qualche giorno, ma di non sospettare una gravidanza a causa di perdite spot che perduravano dopo le mestruazioni. Pensava piuttosto a un’esofagite. “Mi confrontavo su questi dolori e non riuscivo più neanche a dormire, avevo questa pancia bassa e gonfia”. Su consiglio della ginecologa ha deciso di fare un test per escludere definitivamente l’ipotesi. Era a Courmayeur per un evento, così ha chiesto ad Andrea Zelletta di farle trovare il test di gravidanza al suo ritorno.

Il test di gravidanza

“Sono arrivata casa e ho detto ad Andrea di andare all’evento di Dior. Anche io dovevo andarci e dovevo prepararmi” ha raccontato Natalia Paragoni che in quel momento non sospettava minimamente di essere incinta. “Sono entrata veloce (in bagno, ndr) e ho fatto il test senza dirlo a nessuno… Nel momento in cui mi tiro su i pantaloni vedo incinta“. L’incredulità è stata tanta, e l’emozione forte. Ci ha messo un po’ a realizzare la notizia: “Avevo una tuta da sci e si vedeva perfettamente che ero gonfia di pancia”, racconta. Sul suo profilo ci sono ancora le foto in abbigliamento da neve Snowroller, con le pose tattiche (confessa lei) per nascondere il gonfiore addominale.

La notizia ad Andrea Zelletta

Natalia Paragoni, al culmine della gioia, ha chiamato Andrea Zelletta per chiedergli di abbandonare l’evento e tornare subito a casa. Per non anticipare nulla ha raccontato di avere avuto esito negativo dal test, ma di aver bisogno di essere accompagnata in ospedale per il mal di stomaco. “Una bugia bianca, ma era vero che dovevo andare in ospedale. La mia ginecologa mi ha detto: ‘Tu hai questo spotting da un po’ di tempo, vai al pronto soccorso perché bisogna capire se è tutto a posto’ e io, avendo avuto un aborto in passato, sapevo cosa voleva dire”. Quando il suo compagno è arrivato, lo ha accolto con il test di gravidanza tra le dita e lui è impazzito di gioia per la bella sorpresa.

La storia d’amore

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta si sono conosciuti nel corso di “Uomini e Donne” e sono insieme dal 2019. “Tutto questo è stato voluto e cercato”, specifica l’influencer a proposito della sua dolce attesa. La data del parto è prevista per il 4 agosto e, nonostante la gravidanza abbia reso necessari numerosi cambiamenti (dallo stile di vita all’alimentazione), quello che la aspetta non la spaventa. Nelle settimane appena trascorse la cosa più dura è stata provare a nascondere la gravidanza con look e scatti ad hoc: guarda la gallery e prova a scorgere il pancino!

