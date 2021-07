Nelle borsa di… Paola Turani, Chiara Ferragni e le altre

Era il 2016 e Noemi cantava a Sanremo “La borsa di una donna pesa come se ci fosse la sua vita dentro“. Verso veritiero e introspettivo in cui molte si saranno riconosciute. Ma cosa contiene davvero la borsa di una donna? Alcune vip lo hanno dichiarato apertamente.

Trucchi e scarpe: Ludovica Pagani e Manuela Moreno

Ludovica Pagani ha raccontato a Lookdavip (leggi qui l’intervista) il contenuto irrinunciabile che accompagna ogni sua uscita. “Nella mia borsa c’è sempre il portafoglio, un profumo e una piccola trusse di trucchi. Una mini, con l’indispensabile”, ha confessato la bionda conduttrice sportiva che ci tiene ad apparire sempre perfetta.

“Non mettetevi troppo comodi” è il tormentone della giornalista Manuela Moreno. Su Instagram ha postato la sua borsa di pelle da cui fuoriesce una bottiglia d’acqua con fette di limone, un foulard e il caricabatterie dello smartphone. Scarpette da ginnastica e via, pronta per qualche ora in palestra.

La gravidanza che cambia: Turani e Panagia

La neomamma Martina Panagia deve per forza affidarsi a una borsa grande. “Nella mia borsa ci sono scarpe comode di ricambio, spesso un maglioncino per la mezza stagione, un ombrello tascabile, powerbank, agenda, una bottiglietta d’acqua… insomma, il necessario per essere pronta per ogni evenienza”, dice sfoggiando la nuova OBag Unique Maxi.

Il cambiamento è già in atto per Paola Turani. Sui social l’influencer incinta si lascia andare a qualche riflessione: “Stavo pensando a come la vita e le abitudini possano cambiare… anni fa in borsa ci mettevo il cambio scarpe comode, per togliere i tacchi dopo la fine di una serata in discoteca per esempio. Ora non esco mai senza pastiglie anti nausea o integratori per la gravidanza e probabilmente l’anno prossimo inserirò pannolini vari per il cambio del Serpellino (e forse forse servirà anche una borsa più grande😉). Eh già…”, la sua Lady Dior resterà nell’armadio per un po’, relegata alle occasioni più importanti.

Borsa da influencer per Chiara Ferragni

Cosa c’è nella borsa della influencer per eccellenza, Chiara Ferragni? In uno dei tanti weekend vacanzieri, Chiara ha sfoggiato la Onthego Forte dei Marmi, uno degli ultimi modelli Louis Vuitton. Inquadrata più volte nei post, lasciava intravedere il suo contenuto: la mascherina chirurgica, accessorio indispensabile in questo periodo e… altre pochette e minibag. Perché ogni occasione è buona per una nuova foto e la Ferragni non può certo farla con la stessa borsa! La piccola Prada fa la sua comparsa negli scatti successivi, dentro, probabilmente ci entra solo il cellulare.

E’ proprio vero che la borsa parla della proprietaria! Nella gallery guarda cosa tengono le vip sottobraccio: c’è anche Cristina Parodi.

