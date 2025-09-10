Nicola Peltz Beckham guarda verso l’autunno tra litigi, famiglia e moda

Nicola Peltz Beckham? Più che un nome, un mood: eterea e minimal, con un tocco Y2K che ti sorprende. Sposa da favola con Brooklyn Beckham, vita di lusso e qualche intemperanza caratteriale. La ragazza ha grinta e coraggio: ecco perché Genny l’ha voluta come testimonial.

Nicola Peltz Beckham vs Victoria Beckham

Tra Nicola Peltz Beckham e sua suocera Victoria Beckham non corre buon sangue. Già nel 2022 quando Nicola scelse un abito da sposa Valentino Haute Couture, invece che un capo della celebre stilista e quasi suocera, si erano scatenati i gossip su una probabile lite familiare.

Frattura che ormai pare non solo granitica ma anche irreversibile, dopo il rinnovo delle promesse tra i Peltz Beckham, avvenuto lo scorso 2 agosto. Cerimonia intima nella tenuta della famiglia Peltz a Westchester County, con abito riciclato della madre della sposa e totale assenza dei Beckham. David, Victoria, Romeo, Cruz e Harper non sono stati invitati e pare abbiano scoperto l’evento addirittura via Instagram e tabloid.

Vacanze di coppia

A quanto traspare dai social, Nicola Peltz e Brooklyn Beckham sono una coppia felice anche se isolata. Quest’estate si sono concessi una lunga vacanza in Costa Azzurra. A bordo di un lussuoso yacht, hanno navigato i caldi mari europei mostrando su Instagram stralci della vacanza a cinque stelle. Tra le foto postate dalla Peltz Beckham non manca un malizioso nudo e persino un velato messaggio al noto suocero calciatore. Abbronzati e rilassati, sono pronti a un autunno grintoso.

Nicola Peltz Beckham musa per Genny

Sono uscite proprio in questi giorni le foto di Nicola Peltz Beckham, volto della campagna pubblicitaria Genny FW 25-26.

La modella è stata scelta da Sara Cavazza Facchini per incarnare una femminilità moderna, sofisticata e consapevole. La campagna FW25-26, firmata dai Morelli Brothers con styling di Alex White, racconta una donna contemporanea attraverso quattro immagini. Tre tailleur nei toni del bianco, rosso e champagne che intrecciano sensualità e architettura sartoriale, poi un abito da sera rosso intenso, manifesto di passione e sicurezza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lookdavip | TgCom24 (@lookdavip)

Il ruolo della famiglia

L’attrice e modella riflette i valori del brand grazie al suo stile elegante ma audace, alla forza espressiva e al legame profondo con la famiglia, radice di ispirazione condivisa con la direttrice creativa di Genny.

Non a caso, la connessione con la Maison nasce anche da un ricordo intimo della Peltz Beckham: una blouse d’archivio Genny che sua madre le mostrò in passato aprendo il proprio lussuoso armadio. Un segno spontaneo di un legame che attraversa le generazioni; la famiglia, per Nicola Peltz Beckham, è radice di forza e ispirazione. Ovviamente la famiglia di origine, non quella d’acquisizione con cui lei oramai si guarda bene di condividere qualunque cosa. La prossima puntata? Per quanto riguarda la modella, probabilmente la fashion week, sul fronte dei rapporti familiare invece… chi vivrà vedrà.

Related Posts