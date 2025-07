Vacanze in yacht per Brooklyn Beckham e Nicola Peltz: in uno scatto è nuda

L'attrice in Costa Azzurra con il marito: tra una foto bollente e un look griffato, lancia un messaggio al suocero David?

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz stanno trascorrendo le vacanze estive a Saint-Tropez, nella splendida Costa Azzurra. Tra giornate in yacht e passeggiate tra le vie del lusso, i due sembrano più affiatati che mai. Le malelingue che li vogliono ai ferri corti con David e Victoria Beckham non sembrano scalfirli. Anzi, a giudicare dalle foto social e dagli scatti rubati dai paparazzi, la coppia si gode la dolce vita con complicità. I look di Nicola si fanno notare e ai più curiosi non sfugge un messaggio per il suocero David.

Vacanze in Costa Azzurra

Relax a bordo di uno yacht da sogno, incursioni di shopping nella mondanissima Saint-Tropez e cene gourmet in ristoranti stellati: le vacanze di Brooklyn Beckham e Nicola Peltz ricordano le scene di un film romantico. I paparazzi li hanno sorpresi durante una passeggiata al tramonto: i due, sposati dal 2022, sono apparsi felicissimi. Per l’occasione Brooklyn ha scelto un look casual-chic: per lui camicia bianca e pantaloni khaki. A stonare sono le ciabatte portate con i calzini di spugna: decisamente un passo falso. Al contrario, Nicola si conferma icona di stile con un outfit total black mozzafiato: top crop in tulle, pinocchietti attillati, maxi zeppe e una borsa Alaia in pelle con cut-out. Lei non sbaglia un colpo.

Outfit da vacanza

Su Instagram, Nicola Peltz condivide sprazzi delle sue giornate in vacanza e, ovviamente, i fan impazziscono. A catturare l’attenzione sono soprattutto i suoi look in perfetto stile Y2K. La tendenza si conferma amatissima dalle star under 30, che al tempo erano appena in fasce. Canotte traforate e micro top, bikini monocromatici e accessori dal gusto retrò: ogni scelta sembra studiata per far parlare. Gli occhiali da sole Chanel a mascherina sembrano usciti direttamente dai primi anni Duemila: un tuffo nel passato. C’è poi la fascia bianca tra i capelli, altro accessorio irrinunciabile al tempo, così come il foulard portato a bandana, stile pirata: Nicola interpreta il trend vintage con sicurezza e sensualità. Il suo feed è una masterclass di moda da viaggio: ogni mise è da copiare.

Nicola, la pace con i suoceri è… nel look?

Negli ultimi mesi i tabloid non fanno che parlare dei rapporti tesi tra Brooklyn Beckham e i genitori, David e Victoria Beckham. Secondo fonti vicine alla famiglia, le incomprensioni tra Nicola Peltz e la ex Spice sarebbero iniziate ben prima del matrimonio. Da allora, le assenze di Brooklyn e consorte agli eventi ufficiali dei Beckham senior si moltiplicano. Eppure, tra le foto postate da Nicola in questi giorni, sembra celarsi un segnale di distensione. In uno degli scatti, la Peltz posa con un foulard usato come top e con una lussuosa borsa in paglia e pelle firmata Loro Piana. Ma l’elemento che ha acceso la curiosità dei fan è un altro: gli shorts Umbro sfoggiati dall’attrice sono la riedizione di quelli ufficiali della nazionale inglese del 1996. Proprio quell’anno David Beckham fece il suo debutto internazionale sfoggiando i calzoncini. Un caso? I più romantici vogliono crederci: la modella starebbe cercando di riavvicinarsi al suocero, partendo dal… guardaroba.

Nuda nella vasca

Se i suoi outfit fanno parlare, le foto più chiacchierate delle vacanze di Nicola Peltz sono quelle che la vedono completamente nuda nella vasca da bagno. Capelli bagnati, sguardo sensuale e corpo immerso nell’acqua: la modella gioca con l’obiettivo, coprendo solo lo stretto indispensabile. La foto è firmata – con tutta probabilità – da Brooklyn, che continua a immortalare la sua musa tra momenti di tenerezza e malizia. Ma non è finita: in un altro scatto Nicola si fotografa allo specchio, celando il seno con le mani e con un cocktail. Davanti a lei, alcune scatole regalo Chanel con fiocco: regali da parte del marito? La fuga francese di Brooklyn Beckham e Nicola Peltz è un concentrato di amore, lusso e moda. Il web intanto si divide: pace fatta con David Beckham o provocazione stilistica? Una cosa è certa: la Peltz sa sempre come far parlare di sé.

