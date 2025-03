Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta presto sposi: la proposta romantica

Profumo di fiori d’arancio per una coppia vip: Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta sono diretti… all’altare. Il calciatore della Fiorentina ha fatto la proposta alla fidanzata nel corso di una cena romanticissima. Dopo i tanti alti e bassi, i due sono pronti per un nuovo elettrizzante capitolo.

La love story

La relazione tra Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta non è stata certo priva di scombussolamenti. Il 25enne attaccante della Fiorentina e l’influencer 27enne hanno iniziato a frequentarsi da giovanissimi. Nel 2020, dopo circa due anni d’amore, i due si sono lasciati, nonostante lei fosse in dolce attesa. Zaniolo aveva dichiarato in più occasioni di non essere pronto a fare il padre mentre la Scaperrotta sosteneva che il bimbo fosse stato voluto e cercato. Nei mesi a seguire lui è stato sentimentalmente legato ad altre donne, tra cui Madalina Ghenea. L’amore comune per il piccolo Tommaso ha portato però a un progressivo riavvicinamento: Sara e Nicolò hanno confermato le indiscrezioni sul ritorno di fiamma a maggio 2024, con uno scatto di famiglia sul campo dell’Aston Villa, dove al tempo lui militava come calciatore.

Proposta con anello

Da allora la relazione tra Sara Scaperrotta e Nicolò Zaniolo, insieme al loro Tommaso, è proseguita a gonfie vele. Lei, molto attiva su Instagram, condivide spesso foto di vita. Il 26 marzo Sara ha compiuto 27 anni: dopo la torta casalinga con in braccio il bimbo, l’influencer si è preparata per una speciale uscita di coppia. Il calciatore ha organizzato una cena romantica a Firenze, in un rinomato ristorante con vista sull’Arno. La sorpresa più bella però doveva ancora arrivare. A fine serata infatti, dopo aver spento le candeline e dopo le foto di rito, Zaniolo si è inginocchiato davanti alla Scaperrotta, chiedendola in sposa. Un proposta che lei ha accettato con gioia. In un post social condiviso i due hanno annunciato la lieta novella, pubblicando i momenti salienti, con tanto di bacio appassionato. Non poteva mancare uno scatto con lo spettacolare anello di fidanzamento, dal grosso diamante centrale, circondato da un pavé di pietre più piccole. “Ora e per sempre” hanno scritto.

Sara, che stile!

Un delicato abito bianco con maniche a pipistrello e un pannello sheer sui fianchi: questo il look sfoggiato da Sara Scaperrotta per la cena organizzata da Nicolò Zaniolo. Un vestito premonitore, dal sapore (e dal colore) sponsale, per lei che nelle prossime settimane sarà impegnata a scegliere il suo wedding dress. In fatto di moda, Sara sa il fatto suo. Su Instagram pubblica le foto dei suoi outfit, tutti firmatissimi. In veste di mamma del piccolo Tommaso, la Scaperrotta predilige look casual e comodi, senza però mai rinunciare ai top brand. Jeans baggy e maglia rosa crop Miu Miu: l’influencer si scatta un selfie allo specchio con due capi semplici ma sensuali. Registro simile per un pomeriggio nella natura con il figlio: qui sfoggia una borsa super cool, la Vanity Case di Chanel in pelle bianca. Spazio alla malizia per le uscite serali con Zaniolo: slipdress, sandali dal tacco alto e mini bag lussuose non mancano nell’armadio della modella. Guarda nella gallery le ultime mise e, soprattutto, le dolci immagini della proposta di matrimonio.

Related Posts