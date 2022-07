Nina Senicar e Jay Ellis sposi in Toscana, i look delle nozze

Dolce&Gabbana firma il loro grande giorno: lei da sogno in bianco, lui impeccabile in smoking bordeaux

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Personalizzato Da copiare Pericolosamente sexy 8.5 IL NOSTRO GIUDIZIO

Ci sono voluti ben tre anni d’attesa, ma ne è valsa la pena. Nina Senicar e Jay Ellis avevano a lungo sognato e progettato il loro matrimonio, ma la pandemia ci si è messa di mezzo e li ha costretti a posticipare. Il 9 luglio finalmente sono riusciti a coronare il loro sogno d’amore, con una cerimonia romanticissima immersa nel verde delle colline toscane. Felici ed emozionati, gli sposi si sono scambiati le promesse davanti agli invitati: lei favolosa in abito bianco, lui in versione dandy con un completo bordeaux.

L’amore tra Nina Senicar e Jay Ellis

Nina Senicar è nata in Serbia 36 anni fa, ma è in Italia che raggiunto la notorietà come personaggio tv. Dopo varie esperienze sul piccolo schermo e una laurea in Management della Cultura, Arte e Spettacolo all’Università Bocconi di Milano, nel 2012 ha preferito trasferirsi in California per realizzare il suo sogno di diventare attrice. Circa 7 anni fa, in un bar di Los Angeles, ha conosciuto quello che sarebbe diventato suo marito. Jay Ellis, ex modello, filantropo e attore (è nel cast del film Top Gun: Maverik con Tom Cruise) le ha rubato il cuore. La coppia ha una bambina, Nora Grace, di 3 anni (QUI abbiamo raccontato il premaman di Nina).

I look degli sposi

L’abito da sposa di Nina Senicar era una scenografica creazione Dolce&Gabbana. Un modello personalizzato, bianco come da tradizione, composto da un bustier strutturato e una gonna arricciata e spacco alto alla coscia. Ai piedi la modella portava sandali con cinturini in raso bianco. “Il mio abito dei sogni”, ha commentato su Instagram. La stessa maison si è occupata anche del look dello sposo. Jay Ellis indossava uno smoking bordeaux con revers a lancia e dettagli in raso di seta, su una camicia da smoking di cotone bianco. Completavano l’outfit una cravatta in seta bordeaux e mocassini in velluto coordinati.

La location delle nozze

La privacy è stata una priorità per Nina Senicar e Jay Ellis nel giorno delle loro nozze. Sono pochissime le immagini trapelate, condivise sui social dagli sposi. Tutto quello che si sa è che il sì è avvenuto a due passi da Firenze, in una location esclusiva con vista panoramica sulle colline toscane. Gli sposi bellissimi nei loro outfit da sogno. Non c’è che dire: proprio una coppia da copertina!

