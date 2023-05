Nozze a primavera, ecco le vip in abito da sposa

Da Laura Pausini a Sophia Richie, il giorno delle nozze è arrivato per molte celebrità... e non sono mancati i royal wedding

Con la primavera arriva anche l’immancabile appuntamento con le nozze vip. Se nelle stagioni fredde le cerimonie si diradano, con il sole che splende e le giornate che si allungano fioriscono anche gli appuntamenti all’altare. Ogni abito da sposa regala emozioni e spunti diversi, tra chi sceglie mise stupefacenti e sfarzose e chi punta su linee semplici e sobrie. E c’è anche chi, immancabilmente, di vestiti per il gran giorno ne sfoggia più di uno…

I royal wedding

Questa primavera non sono mancati i royal wedding. La prima a fare il grande passo è stata Iman di Giordania, figlia della regina Rania e di re Abdullah. Il suo abito da sposa era una delicata creazione Dior in candida seta bianca con scollo e polsi ricoperti da un intricato pizzo.

Per il suo matrimonio, Alexandra di Lussemburgo ha sfoggiato due outfit: per la cerimonia civile ha scelto pantaloni a vita alta e una scenografica cappa Valentino, mentre per il sì in chiesa ha indossato un vestito Elie Saab.

Nozze blasonate anche per Lady Amelia Spencer. La nipote di Lady Diana ha indossato un sontuoso abito Versace, brand molto caro alla zia. In pizzo rebrodé di seta, con scollatura ricamata a mano e fiori tridimensionali: non si riesce a smettere di guardarlo!

Tra sfarzo e semplicità (ma sempre con classe)

Eleganza e classe sono un tema comune, che però ognuno decide di declinare come vuole. Sofia Richie si è affidata a Chanel per tre outfit di grande effetto. Quello per la cerimonia è una magia di pizzo bianco, per la cena di prova ha indossato su un modello a colonna con perline in stile flapper, di ispirazione vintage, e per il party un minidress rigido (anche questo rivisitazione di un capo anni Novanta).

Al polo opposto Viola Arrivabene che ha scelto la raffinatezza della semplicità. Per le sue nozze a Venezia ha puntato su un abito da sposa in duchesse di seta disegnato appositamente per lei da Philosophy di Lorenzo Serafini. Romantico e dalle linee pulite, era accessoriato da pump Roger Vivier con dettaglio scintillante.

Matrimoni all’italiana

Se alla tradizione italiana dei matrimoni si associano generalmente sfarzo sfrenato e look pomposi, Laura Pausini è l’eccezione che conferma la regola. Per la star del pop le nozze sono intime e sobrie. Anche l’abito da sposa che ha scelto conferma il mood: liscio, color panna, lungo fino ai piedi. A renderlo insolito, un blazer in tinta.

Ristretto a pochi invitati anche il sì di Andrea Agnelli e Deniz Akalin. La sposa ha indossato un vestito con strascico, maniche lungo e collo alto decorato con ricami preziosi, bucolico come la location.

Tra le ultime nozze di primavera ci sono anche quelle della ginnasta Simone Biles con una doppia cerimonia (e qualche wedding dress in più, acquistato per indecisione). Approfondisci i dettagli di questi matrimoni vip cliccando sui link nel testo oppure rivedili in questa gallery…

