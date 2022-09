Nozze a settembre, guarda i look degli sposi vip

Dopo un’estate trascorsa a suon di cerimonie, settembre non delude le aspettative. Dagli sportivi ai volti tv, non sono mancati quelli pronti a giurarsi amore eterno e, allo stesso tempo, a stupire invitati e fan con outfit straordinari. E se a ogni matrimonio l’abito da sposa è l’indiscusso protagonista, questo mese anche gli sposi si sono fatti ammirare…

Campioni olimpici a nozze

Giammarco Tamberi si è dimostrato un campione di eleganza al matrimonio con Chiara Bontempi. Per il sì l’atleta olimpico ha scelto un completo nero Armani che esaltava la sua figura slanciata. Chiara non era da meno: l’abito da sposa indossato durante la cerimonia era sontuoso e romantico, scintillante e sexy quello per il party.

Solo un paio di settimane dopo, un’altra medaglia d’oro era attesa all’altare. Marcell Jacobs ha sposato Nicole Daza con una cerimonia da favola in riva al lago di Garda. Il velocista ha indossato uno smoking classicissimo e impeccabile, la sposa ha stupito tutti con le seducenti trasparenze del suo abito Nicole Milano (ne abbiamo parlato QUI).

Sposa in pantaloni

Le nozze di Giorgio Mastrota e Floribeth Gutierrez sono state poco convenzionali. Intime e riservate, sono state celebrate a Bormio davanti ai parenti e agli amici più stretti. Anche l’abito da sposa era inusuale: Floribeth ha indossato una tuta Stella McCartney bianca con bordi oro e scollo asimmetrico che sottolineava alla perfezione la sua figura longilinea. Lo sposo ha optato per completo blu e camicia celeste: ha raccontato al settimanale Chi di aver acquistato il proprio outfit solo pochi giorni prima delle nozze, in una boutique milanese.

Abito da sposa tra sex appeal e tradizione

Si ispira alla tradizione siciliana, ma con una dose di sex appeal non indifferente, l’abito da sposa che Claudio Mari ha disegnato per le nozze di Irene Simeone con il chirurgo Mirko Manola. Sia il vestito che il velo sono in pizzo candido, con scollature profonde sul décolleté e sulla schiena. Al matrimonio era presente anche Diletta Leotta, sorella dello sposo: in tailleur pink Valentino era una testimone perfetta.

Guarda gli abiti da sposa di settembre nella gallery.

Related Posts