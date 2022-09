Nozze di fine estate, gli abiti da sposa delle vip

Ora che la possibilità di celebrare matrimoni con tanti invitati non ha più limitazioni, la voglia di festeggiare non si ferma neanche ad agosto. Nel mese dedicato per eccellenza alle vacanze non sono mancate le vip che hanno coronato con le nozze il loro sogno d’amore. Ma ci sono anche diverse star che hanno scelto settembre per scambiarsi le promesse. Insomma, le nozze di fine estate piacciono alle famose. Nessuna si è tirata indietro dallo sfoggiare sui social gli abiti da sposa, per la gioia dei follower: tutti capi magnifici e sontuosi, ognuno a modo suo, capaci ogni volta di far sognare.

Le spose attesissime

Le nozze di Federica Pellegrini e Matteo Giunta erano attesissime e non hanno tradito le aspettative (QUI tutti i dettagli). La Divina ha scelto un vestito custom made Nicole Milano, tradizionale e moderno al tempo stesso con scollo omerale e fiori in 3D applicati sul lungo velo. Twist sbarazzino per il taglio della torta con una tuta dalla scollatura vertiginosa. E a proposito di nozze da favola e abiti da sposa scenografici, come non citare Jennifer Lopez? Un mese dopo il primo matrimonio, ha sposato di nuovo Ben Affleck (ne abbiamo parlato QUI). Per lei tre creazioni Ralph Lauren, una più sexy e stupefacente dell’altra.

Cambi di look

L’attrice turca Demet Ozdemir ha indossato tre abiti da sposa, tutti diversissimi l’uno dall’altro. E’ avanguardistico e ricercato quello scelto per la cerimonia, romantico e tradizionale quello del ricevimento, sexy e orientaleggiante quello Alexander McQueen sfoggiato per il momento delle danze. Ma chi ha voluto davvero strafare è stata Sabrina Ghio, con ben 5 outfit. Si passa dal tubino corto all’abito di pizzo a balze, poi un vestito principesco e un altro sexy e svolazzante tutti firmati Atelier Emé. Per finire, un completo composto da crop top con maniche a sbuffo e gonna ampia. Ce n’è davvero per tutti i gusti.

Eredi e reali

A settembre non mancano le spose illustri, a partire da Maria Laura del Belgio, che è convolata a nozze con il banchiere anglo-francese William Isvy. Una cerimonia in due tempi, nella mattina di sabato 10 c’è stata l’unione civile e nel pomeriggio la cerimonia religiosa nella Cattedrale dei Santi Michele e Gudula. Sono di conseguenza due gli abiti sfoggiati dalla sposa: prima un minidress Gucci anni Sessanta, poi un sensuale abito su misura di Vivienne Westwood, arricchito da un lunghissimo e preziosissimo velo in pizzo. E’ completamente diverso il mood nuziale di Alice Etro, figlia dello stilista Kean Etro. La designer di arredamento ha sposato Michele Cazzaniga in un bosco incantato, in una festa gipsy all’insegna della natura. Alice si è fatta creare dalla maison di famiglia un vestito dal significato profondo, con simboli, disegni votivi e parole sul tessuto.

Non solo abiti da sposa: ecco quelli degli sposi

Se gli abiti da sposa sono quelli che rubano la scena, anche quelli degli sposi valgono la pena di essere ammirati. E’ il caso di Giammarco Tamberi impeccabile ed elegantissimo nel suo outfit Armani nel giorno delle nozze con Chiara Bontempi. Ha fatto battere i cuori di romantici e fashionisti anche una coppia di sposi decisamente chic, quella formata da Simon Jacquemus e Marco Maestri. Il fashion designer ha scelto un completo blu scuro con cravatta in pendant e pochette bianca, suo marito un completo chiaro con camicia bianca senza cravatta.

