Nozze Ambani: i quattro vestiti da sposa di Radhika Merchant e il loro significato

Ed eccoci all’ultima puntata del matrimonio Ambani, le nozze più eclatanti degli ultimi tempi, tra il rampollo della famiglia più ricca dell’India (e undicesima al mondo), Anant Ambani e la sua promessa sposa Radhika Merchant. Nei due eventi pre wedding gli sposi avevano intrattenuto i facoltosi ospiti con un concerto di Rihanna (a marzo) e una crociera internazionale (a maggio). Le nozze hanno avuto luogo a Mombai: dal 12 al 14 luglio gli occhi del mondo intero hanno spiato l’eccentrico e sfarzoso matrimonio idiano dai profili social delle calebrità intervenute. Se grande clamore hanno generato i vip internazionali (da Kim Kardashian a Matteo Renzi), poco si è letto di quella che solitamente, almeno nella nostra cultura, è la star di ogni matrimonio: la sposa e i suoi look nuziali.

Gli sposi (ricchissimi)

Prima di descrivere le scelte di abbigliamento della sposa, è utile ricordare che il tenore di vita dei due protagonisti di questo matrimonio è qualcosa di inimmaginabile, sia a livello economico che di relazioni umane.

Lo sposo Anant Ambani, il più giovane dei tre fratelli ha un patrimonio personale netto stimato di circa 40 miliardi di dollari. Ben più ridimensionato il bagaglio della sposa Radhika Merchant, la cui famiglia godrebbe di un patrimonio netto stimato di circa 90 milioni di dollari.

Per questo matrimonio, i costi si aggirerebbero sui seicento milioni di dollari, ma una stima certa totale è praticamente impossibile.

Cosa sceglie una donna così ricca nel giorno più importante della sua vita? Si è trattato di quattro look straordinari, a cavallo tra tradizione e modernità, un mix di eleganza, sfarzo alta moda e lusso.

Il primo vestito da sposa di Radhika Merchant: rosso, bianco e tradizione

La casa di moda di lusso Abu Jani Sandeep Khosla ha creato il primo abito da sposa di Radhika Merchant, il “Panetar” che interpreta la tradizione gujarati di indossare rosso e bianco per le nozze.

Il completo color avorio è costituito da un ghagra (la tradizionale gonna indiana) a strati con tre bordi rossi e con un una parte amovibile, un velo sulla testa di 5 metri e una dupatta (la lunga sciarpa) in tessuto riccamente ricamata. Il tutto accessoriato da splendidi gioielli di famiglia: sono stati indossati dalla nonna mamma e sorella in occasione delle loro nozze, adesso sono parte delle lussuose nozze Ambani.

Il secondo vestito da sposa è un omaggio all’India

Il secondo vestito di Radhika Merchant è firmato Manish Malhotra ed è un omaggio all’eleganza senza tempo dell’India. La sposa lo ha indossato in occasione del Vidai, il rito di saluto alla famiglia.

Il corpetto, in vero oro, è abbinato a un lehenga (la gonna tradizionale indiana) in broccato a più pannelli nei toni del tramonto. Un velo con un disegno a reticolo su un bellissimo rosso completa l’outfit. La dupatta è un capolavoro tessuto Banarasi.

Il terzo vestito da sposa di Radhika Merchant è un inno all’amore

La terza spettacolare creazione indossata da Radhika Merchant per le sue nozze con Anant Ambani è una fusione di arte e moda che vuole celebrare la gioia di un nuovo inizio e l’eccitazione di vivere con l’amore della tua vita.

E’ la gonna ad essere protagonista di questo look realizzato da Abu Jani Sandeep Khosla. I 12 pannelli del lehenga tradizionale sono dipinti a mano dall’artista indiana Jayasri Burman su una speciale tela italiana. Le figure umane rappresentano gli sposi felici che onorano la divinità nella loro umanità. La fauna descrive la passione dello sposo, Anant Ambani, per gli animali, in particolare per gli elefanti considerati di buon auspicio e belli.

Il quarto vestito da sposa è italiano

Radhika Merchant ha scelto di stupire i suoi ospiti indossando, durante il ricevimento, una creazione di Alta Moda italiana: si tratta di un vestito Dolce&Gabbana dell’ultima collezione appena presentata in Sardegna.

Il bustino riccamente decorato, con le coppe evidenziate e spalline in raso è sovrapposto a una gonna dorata con ricami floreali. Completa l’outfit uno sfarzoso sari Anamika Khanna, il tradizionale indumento femminile realizzato in svariati metri di stoffa con la funzione di essere avvolto attorno alla vita.