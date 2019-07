Nuda o vestita? Due cover per Laetitia Casta

Sul finire degli anni Novanta Laetitia Casta è stata una delle top più richieste da stilisti e fotografi, famosissima in ogni parte del mondo. Seno prosperoso, sorriso imperfetto, occhi azzurri come il mare della sua Corsica: la Casta era una modella diversa rispetto ai canoni abituali e per questo amatissima. Da testimonial L’Oréal a protagonista sulle passerelle Victoria’s Secret, in quegli anni Laetitia si accaparrava un contratto dietro l’altro.

Smessi i panni di modella, Laetitia Casta si è buttata nel mondo del cinema e in quello della maternità, ha infatti una figlia, Sahteene, dal primo compagno Stéphane Sednaoui e due figli, Orlando e Athena, dall’ex Stefano Accorsi.

Adesso, a 41 anni, Laetitia Casta torna sui giornali, protagonista nel numero di questa settimana di Elle France, dove si mette a nudo… letteralmente. Sono due le copertine a lei dedicate, in una la Casta esce dalle acque come una Venere sensuale in un abito nero e trasparente di Maison Rabih Kayrouz, nell’altra è senza veli accovacciata sugli scogli. Negli scatti di Blair Getz Mezibov Laetitia Casta guarda fissa in camera con quello sguardo dolce e sensuale che in un attimo ci riporta indietro di un ventennio. Il tempo per lei sembra davvero essersi fermato.

