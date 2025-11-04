Nude look: abiti trasparenti che si credono eleganti, l’autunno bollente delle celebrities

Settembre e ottobre 2025 sono stati mesi roventi per le celebrity, novembre non sembra da meno. Tra red carpet, sfilate e premiere, il nude look si è imposto come il trend più audace della stagione. Tessuti impalpabili, giochi di trasparenze e tagli sensuali hanno dominato le scene. Alcune vip hanno trovato il perfetto equilibrio tra eleganza e provocazione, altre… hanno superato il limite.

Tutto inizia a Venezia

Il nude look ha iniziato a farsi notare già durante la Mostra del Cinema di Venezia 2025, dove il red carpet si è trasformato in una passerella di trasparenze. Isabeli Fontana ha incantato in un abito etereo firmato Yara Shoemaker, mentre Kaia Gerber ha scelto un look minimal ma seducente di Givenchy. Elisabetta Gregoraci ha puntato sull’eleganza sensuale di Ermanno Scervino, e Valeria Golino, raffinata e magnetica in Pucci con gioielli Pomellato, ha dimostrato che la trasparenza non ha età.

Rosse tentazioni

La moda autunnale abbraccia il nude look anche nel colore. Laetitia Casta ha conquistato la Milano Fashion Week in Ferragamo, elegante e sofisticata. A Parigi, Amelia Gray ha osato con Saint Laurent, mentre Jenna Ortega, ospite di Givenchy, ha portato il trend in versione dark glam. Tre declinazioni diverse di un’unica tendenza: la sensualità trasparente.

Il caso Dakota

È lei la regina del nude look di stagione: Dakota Johnson. Prima al gala “Caring for Women” della Kering Foundation in Gucci, poi al Zurich Film Festival 2025 con un abito blu trasparente, l’attrice ha catturato tutti gli sguardi. Ora è diventata global ambassador di Valentino — e con la maison della sobrietà per eccellenza, potrebbe presto cambiare registro. O no?

Trasparenze estreme: dove si ferma il buon gusto?

Il nude look è libertà, ma anche rischio. Alla Paris Fashion Week SS26, Heidi Klum ha sfilato per Vetements con un look shock totalmente trasparente. A Milano, Mariacarla Boscono ha scelto Gucci per un after party da bollino rosso, mentre Kendall Jenner, da Schiaparelli, ha portato la trasparenza ai confini dell’arte. Un gioco sottile tra moda e provocazione, come quello suggerito da Teyana Taylor, col suo scandaloso “vestito”.

Vedo-non-vedo al LACMA

Anche Hollywood cede al fascino del nude look. Sul red carpet del LACMA Art+Film Gala 2025, a Los Angeles, le trasparenze sono state protagoniste assolute. Demi Moore ha sorpreso con un abito Gucci floreale e colorato, leggero come un soffio ma d’effetto scenico. Paris Hilton, invece, ha scelto un sensuale Gucci in pizzo nero, trasparente e audace quanto basta. La più estrema? Kristen Wiig, che ha lasciato il segno in un abito Rodarte senza spalline, interamente in pizzo: un vedo-non-vedo spinto al limite, ma irresistibilmente fashion.

Nude look eleganti

C’è anche chi dimostra che il nude look può essere pura eleganza. Vittoria Puccini, alla Festa del Cinema di Roma in Valentino, ha incantato con un abito leggero e raffinato. Laura Pausini, durante lo show This is Me, ha scelto un vedo-non-vedo grintoso e moderno, firmato Sportmax. Sul red carper ha mantenuto il trend, ma in versione più sofisticata. E Margot Robbie, eterea in Armani alla premiere londinese di A Big Bold Beautiful Journey, ha firmato una delle trasparenze più raffinate dell’anno. Guardale tutte nella gallery.

