La nuova vita da single di Valentina Ferragni… con i look sexy

Un nuovo inizio per Valentina Ferragni, tornata single dopo 9 anni d’amore con Luca Vezil. La loro storia è finita e l’influencer ha reagito con grinta al periodo difficile, tenendo la sofferenza privata. Sui social si mostra sempre al top, presissima dai mille impegni di lavoro. Si divide senza sosta tra serate glamour ed eventi mondani, sfoggiando un outfit più audace dell’altro. Total black, trasparenze maliziose e scollature bollenti sono le sue cifre di stile e i suoi look fanno girare la testa ai fan.

La fine della relazione con Luca Vezil

Valentina Ferragni e Luca Vezil hanno ufficializzato il loro addio a metà ottobre, dopo 9 bellissimi anni insieme. Già l’estate trascorsa separati, lui in viaggio per lavoro e lei in vacanza con le amiche, non aveva fatto presagire niente di buono. E infatti un comunicato con cui chiedono rispetto per la loro decisione ha confermato alla fine che i timori dei fan erano giustificati. Sono circolate voci di nuovi flirt per entrambi, ma lui ha risposto facendo intendere di essere stato lasciato e non essersi del tutto ripreso. Lei invece ha fatto sapere che per ora l’unico maschio che ha accanto è il cane Pablo.

I motivi della separazione

Recentemente, Valentina Ferragni ha risposto ai follower in merito al motivo della separazione da Vezil. “Ovviamente, come ogni coppia, c’erano degli alti e dei bassi. Io personalmente non ho mai voluto mostrare i bassi o condividere i bassi con nessuno. Ma purtroppo c’erano e quando mi sono resa conto che questi bassi erano troppo bassi mi sono guardata dentro, ho preso consapevolezza di questa cosa e ho fatto una scelta che penso sia stata giusta per entrambi. E basta” . Una presa di posizione che non lascia spazio a fraintendimenti: “Penso che una volta che prendi veramente consapevolezza, ti guardi dentro e capisci che una cosa non ti fa più stare bene… da lì già stai meglio”, ha concluso l’influencer.

La perdita di peso

Dopo la fine dell’amore Valentina Ferragni si è buttata a capofitto nel lavoro. Nelle foto social postate nel corso delle ultime settimane è apparsa molto dimagrita: una nuova forma fisica resa più evidente anche dagli outfit attillati. Ai follower non è sfuggito il suo cambiamento così repentino: c’è chi si è preoccupato per la sua salute e chi ha colto l’occasione per qualche spiacevole critica. “Ho semplicemente sofferto e ho perso peso”, ha replicato lei senza scomporsi. Il riferimento è, ovviamente, alla fine della lunga e importante relazione con Luca Vezil che, nonostante le apparenze, l’ha molto provata.

Look sexy e total black

La svolta sexy di Valentina Ferragni era iniziata già dall’estate quando, sulle orme di sua sorella Chiara Ferragni, aveva iniziato a scegliere look sempre più succinti e maliziosi. Con la fine della storia d’amore con Luca Vezil il suo guardaroba ha subito una virata ancora più provocante.

Nella maggior parte dei casi l’influencer sceglie il nero per i suoi look, colore della sensualità per eccellenza, e osa con aperture intriganti e vedo non vedo. La catsuit Nensi Dojaka dalle trasparenze piccanti sottolinea il fisico asciutto, il body Ciberia non potrebbe essere più malizioso con il dettaglio lace-up che svela il seno, il minidress Pinko regala scorci bollenti sul décolleté, la lingerie Oserée è ad alto tasso erotico. Lei si mette in posa fiera e orgogliosa, lasciandosi ammirare. Guarda nella gallery i suoi look provocanti.

