Occhiali da sole, ecco quali scelgono le star

Non è estate senza occhiali da sole. Dalle forme più insolite e decisamente stagionali ai modelli che non passano mai di moda, la scelta è più che ampia. Come al solito, ci pensano le star a dettare le tendenze. Che siano in spiaggia, in piscina, in città o sul jet privato le bellissime non rinunciano mai alle loro montature.

Federica Fontana e Melissa Satta puntano sugli intramontabili Rayban. La forma a farfalla, un po’ da diva, piace sempre e nasconde lo sguardo di Federica Nargi, in Foreyever, Chiara Ferragni, in Celine, e Giulia De Lellis, in Blumarine.

Giorgia Palmas, in Bolon, e Caterina Balivo, in Max Mara, optano invece per lenti trasparenti e mostrano gli occhi che sorridono.

Si buttano sui trend primavera-estate 2019 Costanza Caracciolo, pop con l’estrosa proposta disegnata da Pharrell per Chanel e Giulia Salemi, futuristica e giallo fluo con Gucci. Stesso brand per l’occhiale più esclusivo e costoso – 1.000 euro – sfoggiato ovviamente da Taylor Mega, che non rinuncia all’aereo privato e agli swarovski.

