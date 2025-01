Occhiali da sole, è sempre la stagione giusta per indossarli

Irrinunciabili d’estate, gli occhiali da sole resistono all’accorciarsi delle giornate e si confermano accessori must have anche in inverno. Non importa quanto il cielo possa essere grigio, basta anche un debole raggio di luce per renderli indispensabili. Sono accessori che hanno sempre esercitato un grande fascino, a maggior ragione sulle vip che li usano non solo per completare il proprio look, ma anche per nascondere lo sguardo e mantenere un’aria di mistero.

Non a caso Versace ha recentemente rilasciato le immagini della nuova testimonial Sabrina Carpenter: è lei il volto degli iconici “Biggie”, gli occhiali da sole ispirati al rapper Notorious B.I.G., famoso per la sua passione per la moda e per il lusso.

Il nero domina

Che il nero vada su tutto, è un modo di dire consolidato ed è valido anche per le montature degli occhiali da sole. Elegante e versatile allo stesso tempo, è il colore preferito dalle vip, almeno nelle stagioni fredde. Lo sceglie Federica Panicucci, che sfoggia un modello Saint Laurent in acetato da vera diva. Piace anche a Giulia Salemi, che in bikini mostra il suo eyewear ma anche il pancione (tra poco sarà mamma di un bambino da Pierpaolo Pretelli). Tra le fan del total black c’è pure Clotilde Esposito, che sceglie sunglass Max&Co dal design squadrato e volumi bold. E Aurora Ramazzotti che lo porta con sè nel suo safari di questi giorni.

Marrone e rosso must have anche nell’eyewear

Il marrone e rosso sono due dei colori di tendenza di questa stagione e non li troviamo solo su maglioni e cappotti, ma anche sulle montature degli occhiali da sole. Caterina Balivo ne sceglie una rossa tartarugata Gucci, dalla sensuale silhouette cat-eye e con lenti dello stesso colore. Wanda Nara prende il sole con una vistosa montatura tartarugata Saint Laurent dalle lenti a farfalla. Margot Robbie per la sua prima passeggiata da mamma punta su Prada per l’eye-wear. L’attrice indossa un modello in acetato dal design geometrico e volumi importanti, con lenti cammello, montatura bold che evidenzia i profili del frontale, e aste dalla lavorazione che reinterpreta il logo del brand.

Loghi in vista

Sfoggiare i loghi su capi e accessori? C’è chi preferisce che non appaiano, ma per quanto riguarda gli occhiali da sole, spesso fungono da ornamento e sono integrati nel design delle astine. La doppia B di Balenciaga si staglia in oro sulla montatura iper femminile di Francesca Sofia Novello. Le due G intrecciate sull’eyewear di Paola Di Benedetto testimoniano invece che si tratta di un modello Gucci: la forma tondeggiante disegnata dalle lettere richiama quella delle lenti. Chiara Biasi sceglie lo stesso brand, ma nel suo caso il nome è scritto per esteso. Oakley si conferma il marchio più amato sulle piste da sci, come confermano Michelle Hunziker e Chiara Ferragni.

Lenti colorate

Per portare un tocco di colore nell’autunno grigio, c’è chi si affida alle lenti colorate: divertenti, estroverse e mai cool come quest’anno. Cecilia Rogriguez, in viaggio di nozze con Ignazio Moser, ha portato un paio di occhiali da sole con i vetri azzurri Emporio Armani. Il mondo si colora di rosa per Laura Cremaschi, che sceglie l’amaranto per il suo eyewear Miu Miu, un modello dalla montatura in metallo sottilissima e dall’allure retrò. La scelta di Paola Turani cade su caldissimo giallo aranciato per i suoi Tom Ford, in acetato nero lucido e dall’alto tasso di sex appeal. Cercali nella gallery.

