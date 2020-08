Occhiali da sole, come li vogliono le star nell’estate 2020

Non è estate senza occhiali da sole. Da sempre sono loro gli accessori indiscussi di questi mesi. Le star italiane in vacanza al mare optano per i modelli più esclusivi: lo scopo è celare la vista ma essere guardate da tutti.

Come se non bastassero i costumi strizzati che sottolineano le curve e attirano l’attenzione, le bellissime catturano gli sguardi anche grazie alle loro montature costose. Elodie non passa di certo inosservata con gli occhiali da sole multicolor di Versace da 1.300 euro. Colore anche per Ilary Blasi, rosso ciliegia con il modello cat-eye di Celine. Giulia Salemi si cala nel ruolo di Barbie con il rosa confetto firmato Valentino.

Bianco per Elena Barolo, che si mette in ghingheri in terrazza a Portofino con la creazione di Marc by Marc Jacobs. Il nero resta però il più intramontabile delle tonalità anche negli occhiali da sole. Elena Santarelli è una diva mentre posa in barca con un elegante montatura Chanel mentre Chiara Ferragni punta sul ricercato modello The Attico x Linda Farrow. Impossibile non notare Elisabetta Gregoraci e Maria De Filippi, entrambe più cool che mai nell’occhiale a rombo di Saint Laurent. Nella gallery tutti i sunglasses più cool dell’estate: copia le star!

Related Posts