Quest’anno sembrava davvero inarrivabile e invece la bella stagione è qui. Con la Fase 3 tutti stanno provando a riprendere in mano le loro vite e finalmente c’è modo di pensare anche al tempo libero fuori dalle nostre case. Gite al lago, al mare o montagna, passeggiate in città, quel caffè al bar che a marzo sembrava irraggiungibile, adesso sono tanti i modi possibili per tornare a essere sereni. Complici sole e caldo, all’aria aperta c’è un accessorio a cui le star (e tutti gli altri) non rinunciano: gli occhiali da sole. Certo, quest’anno con l’uso ancora massiccio delle mascherine, risultata un po’ complicato ma le bellissime, ben attente a non fare assembramenti, si mostrano sui social con i sorrisi smaglianti e gli occhi celati dalle montature più variegate.

In occasione di un weekend fuoriporta Chiara Ferragni ha optato per degli occhiali da sole intramontabili, i Wayfarer Rayban. Lei che può vantare cassetti pieni dei modelli più diversi, si trova spesso a scegliere questo classico. Sono tante le vip che giocano invece con i colori. Se Cecilia Rodriguez punta sul verde di Marc Jacobs, Elena Santarelli nei campi gioca con il rosso ciliegia di Valentino.

Sul volto della famose non mancano gli occhiali dalle forme insolite. Katia Pedrotti con il vestitino a fiori e la proposta a cuore di Saint Laurent si trasforma in Lolita. Stesso brand per Mila Suarez che preferisce però i rombi. La più chic è senza dubbio Elena Barolo, che ammicca sulla poltrona con la minigonna e le lenti di Jo&Margot. A caccia di montature per l’estate? Lasciati ispirare dalla nostra gallery.

