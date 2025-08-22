In metallo, maxi o colorati: gli occhiali da sole delle vip per l’estate 2025

Gli occhiali da sole sono un vero e proprio simbolo di stile. Capaci di trasformare anche l’outfit più semplice, sono un must have, tanto che nessuna vip italiana riesce a farne a meno. Nell’estate 2025 le celebrità sfoggiano sunglasses che raccontano la loro personalità: c’è chi sceglie montature oversize, chi preferisce il fascino rétro delle mini lenti e chi punta sul minimalismo chic del metallo. Ogni modello diventa parte integrante del look: ecco i preferiti delle famose.

Montature maxi

Gli occhiali da sole grandi continuano a essere un trend caro alle vip anche per l’estate 2025. Perfetti chi ama un look deciso e di carattere, queste montature regalano immediatamente un tocco glamour. Belen Rodriguez, in vacanza in Sardegna, sceglie la mascherina Oakley: un modello sportivo e super cool. Sulla stessa isola, Giorgia Palmas sfoggia un paio nero di Marc Jacobs, con logo in bella vista sulle stanghette: una scelta audace e contemporanea. Cristina Marino si affida a un grande classico, i Tom Ford con lenti arancioni, capaci di dare un twist di colore e personalità. Aurora Ramazzotti, invece, gioca con il multicolor del tipico print Pucci, che dona una sferzata di allegria al suo look da vacanza.

Gli occhiali da sole preferiti delle vip

C’è un modello che sembra mettere d’accordo tutte le vip, il SL 557 Shade di Saint Laurent. Si tratta di occhiali da sole cat-eye con montatura sottile e allungata in acetato, completati da lenti in nylon dal design sofisticato. Giulia De Lellis li indossa con naturalezza a Forte dei Marmi, dove il suo look premaman si arricchisce di un tocco fashion grazie a questi sunglasses. Giulia Salemi sceglie lo stesso accessorio per completare il suo bikini rosso durante le giornate al Lago di Como: la conduttrice ha un’aura da diva. Federica Nargi opta per la versione tartaruga, perfetta per chi cerca tonalità calde e versatili, che si abbinano senza sforzo agli outfit estivi.

Mini lenti

Le mini lenti, sottili e affusolate, sono la scelta più cool per chi predilige un look dal sapore anni Duemila. Chiara Ferragni sceglie un modello Karen Wazen con lenti azzurre, abbinato a un bikini floreale e pop. Diletta Leotta, in vacanza in Svizzera, punta invece su una montatura squadrata Gucci, con l’inconfondibile logo “GG” laterale: un dettaglio che si fa sempre notare. Michelle Hunziker sorprende con un paio di occhiali rosso fuoco firmati Dsquared2, che esprimono la sua energia e il suo spirito frizzante. Look street per Chiara Nasti, che completa l’outfit composto da gilet in denim e shorts indossando i Première di Cartier dalla forma a mandorla: un modello sofisticato e decisamente trendy.

In metallo

Eleganti e raffinati, gli occhiali in metallo conquistano le vip che amano dettagli delicati ma lussuosi. Questi modelli sanno impreziosire qualsiasi look con una brillantezza unica. Mariasole Pollio indossa i Cannage di Dior, rotondi e in metallo dorato, completando alla perfezione il total look della maison francese. Valentina Ferragni preferisce invece i Fendi First Crystal con lenti rosa e una montatura ovale rimless, impreziosita da micro “F” in cristalli. Sei pronta a scegliere il tuo modello preferito? Sfoglia la gallery e lasciati ispirare.

