Da Miriam Leone a Diletta Leotta: gli occhiali da sole delle vip

Con la bella stagione, gli occhiali da sole diventano molto più che un semplice accessorio: sono il dettaglio che fa la differenza, il tocco di stile che definisce l’intero look. Per la primavera-estate, le tendenze parlano chiaro: tra montature oversize, lenti colorate e ispirazioni retrò, i sunglasses sono i protagonisti indiscussi del guardaroba. Perfetti per proteggere gli occhi dai raggi UV, ma soprattutto indispensabili per aggiungere carattere, mistero o un guizzo fashion a ogni outfit, dal più casual al più sofisticato. Ecco i modelli preferiti dalle vip.

Da diva

Occhiali neri, montature importanti, dettagli dorati: è questa la formula magica per un look da vera diva. Cristina Marino sceglie l’allure decisa degli occhiali Balenciaga, con l’iconico logo “BB” dorato a risaltare sulla montatura rettangolare: un mix perfetto di grinta e glamour. Giulia Salemi a spasso per Milano sceglie il modello piccolo e super cool di Miu Miu. Miriam Leone punta invece sull’eleganza senza tempo degli occhiali Bulgari, con forme squadrate, maxi lenti scure e il serpente-gioiello: ideali per nascondere lo sguardo con mistero e fascino. Tre donne, tre stili diversi, una sola certezza: con gli occhiali giusti, ogni occasione è un red carpet.

Sportivi

Linee aerodinamiche, lenti specchiate e un’attitudine grintosa: gli occhiali da sole sportivi si reinventano in chiave fashion, diventando un must-have anche lontano dall’attività fisica. Costanza Caracciolo alle Maldive punta su un modello molto accattivante: i suoi Oakley con le lenti arancioni sono perfetti per chi ama un look dinamico e deciso, senza rinunciare allo stile. Diletta Leotta sceglie Bottega Veneta, con una montatura bold e contemporanea che fonde design sporty e lusso sfacciato. La conduttrice li abbina a una maxi felpa grigia. Chiara Ferragni detta tendenza con gli occhiali firmati Vehla, brand australiano adorato dalle it-girl per il suo mix di vintage e coolness. Dallo street style alla spiaggia, questi modelli confermano che il comfort può (e deve) essere fashion.

Irriverenti e colorati

Quando si parla di occhiali da sole che non passano inosservati, il confine tra accessorio e dichiarazione di stile si fa sottile. Elodie sceglie la creatività visionaria di Prada, con un modello dalla geometria audace, caratterizzato dalle lenti viola: perfetti per un’anima ribelle e sperimentale come la sua. Mariah Carey, regina del glamour, opta per i sunglasses Gucci eccentrici, dalla montatura rosa acceso: la popstar li abbina alle ciabatte di pelo. Jennifer Lopez, sempre un passo avanti, indossa invece le creazioni della designer Hadia Ghaleb: montatura pink con stella laterale, lenti in tonalità e forma aerodinamica. Fasciata in una catsuit, al box Ferrari per il GP di Formula 1 in Arabia Saudita sembra pronta per scendere in pista.

Sfida tra reali

Le royal di casa Grimaldi sono state le protagoniste assolute all’ultimo GP di Monaco: in pista hanno sfoggiano occhiali da sole che parlano di classe, heritage e tendenze. Charlotte Casiraghi incarna l’eleganza senza tempo con un modello Chanel total black, quadrato e raffinato, perfetto per chi ama la sobrietà chic. Tatiana Santo Domingo opta invece per un grande classico: i suoi Ray-Ban, dal design morbido e vagamente vintage, aggiungono un tocco rilassato e boho al suo look. Charlene di Monaco, regina di rigore minimal e sofisticato, sceglie Fendi: montatura geometrica e decisa, lenti scure e dettagli gold, per uno stile forte e impeccabile.

Insoliti, classici, vintage o sportivi? Guarda nella gallery gli occhiali da sole delle vip.

