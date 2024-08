Gli occhiali da sole delle vip: sportivi, vistosi o… low cost?

Esiste accessorio più estivo degli occhiali da sole? Fanno subito pensare alle bellissime e lunghissime giornate luminose, al calore, all’allegria tipica della bella stagione. Alla funzione pratica di proteggere gli occhi dai raggi ultravioletti, aggiungono anche quella di arricchire un outfit e di donare un tocco di mistero nascondendo lo sguardo. Le vip li sfoggiano tutto l’anno, definendo le tendenze più calde di questa estate.

Le sportive

Lenti grandissime e montatura molto sottile caratterizzano gli occhiali da sole dal mood sporty. Sono pensati per il ciclismo ma perfetti anche per una passeggiata in città quelli Oakley sfoggiati da Alice Campello: una mascherina dalla forma aerodinamica che protegge tutta la parte alta del viso. Ricordano il mondo sportivo, anche se sono presenti forti note glamour e retrò, quelli Etro di Cristina Marino: hanno linee grafiche e audaci e lenti oversize che si fanno notare. I più sbalorditivi sono quelli di Cristina Buccino: neri e dal volume esagerato, sono firmati Loewe.

Occhiali da sole con montature importanti

Fascino misterioso da diva o appeal urban e giocoso? Scegliere montature importanti permette anche di cambiare stile e dare un’impronta diversa al look. Cecilia Capriotti è fedele a Chanel. Gli occhiali da sole bianchi Celine di Paris Hilton evocano scenari d’altri tempi, rendendo la sua mise elegante e sofisticata. Quelli in acetato giallo Miu Miu, che Emily Ratajkowski sfoggia durante la sua passeggiata in bikini a New York, richiamano un’atmosfera più trendy e contemporanea: del resto lei è una delle regine dello street style.

Con il metallo

Leggeri, pratici e stilosissimi: sono gli occhiali da sole dalle montature in metallo. Li sceglie Paola Turani, che indossa un estroso modello Pucci dalle linee scultoree e con lenti a specchio. Mood retrò e lenti azzurre per Francesca Sofia Novello, con una montatura Jacques Marie Mage. Anche Chiara Nasti ne sa una più del diavolo in fatto di stile, e infatti i suoi sunglasses Cartier si fanno notare con la loro forma a mandorla, lenti verdi sfumate e astine oro. Quelli di Anya Taylor-Joy hanno una forma cat-eyes molto enfatizzata che si sposa alla perfezione con il suo fascino etereo e lo stile molto personale.

Low cost e colore

Non c’è sempre bisogno di spendere una fortuna per degli occhiali da sole simpatici, colorati e di tendenza. Ad esempio quelli sfoggiati da Elisabetta Gregoraci sono un modello Genny con montatura spessa bianca intorno alle lenti lilla e astine tartarugate: costano 165 euro. Ancora più a buon mercato quelli che indossa Hailey Baldwin: una limited edition dall’ispirazione anni Novanta in vendita a 30 euro.

Anche Elisabetta Canalis sfoggia gli occhiali da sole: un modello accattivante (e super firmato) che unisce stile classico e fascino contemporaneo. Cercalo nella gallery…

