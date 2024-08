Le unghie, i tatuaggi, la tuta: dettagli di look degli atleti italiani a Parigi 2024

Ogni quattro anni i Giochi Olimpici catalizzano l’attenzione mondiale: due settimane di gare che tengono gli appassionati con il fiato sospeso, tra vittorie e delusioni. Da mattina a sera, anche gli italiani sono incollati ai televisori per seguire le imprese sportive dei connazionali a Parigi 2024. Tante finora le medaglie, per un orgoglio nazionale che si risveglia sempre in queste occasioni. Gli atleti, con la loro dedizione ineguagliabile e i sacrifici di una vita, si giocano tutto per salire sul podio. Le loro doti straordinarie non sono in dubbio: nei video che scorrono sui teleschermi e nelle immagini che si alternano su social e pagine web, è però impossibile non notare anche i vezzi stilistici dei protagonisti. Ecco le chicche di look degli Azzurri in Francia.

Le unghie

Che sia per aggrapparsi agli staggi delle parallele della ginnastica artistica o per impugnare la spada, le mani degli atleti alle Olimpiadi di Parigi sono in primissimo piano. Splendido d’argento per le Fate dell’artistica femminile nella finale a squadre, seconde solo alle americane capitanate da Simone Biles. Nel mordere la meritatissima medaglia nel corso della premiazione sul podio, Giorgia Villa ha mostrato le nails con il tricolore. Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Giulia Rizzi e Mara Navarria hanno invece conquistato l’oro nella spada. Dopo la gara, tolti i guanti di ordinanza, ecco le unghie della Santuccio: anche lei ha scelto la bandiera italiana. Tommaso Marini del fioretto ha abbinato il nostro azzurro all’Italian flag: a distinguersi è però il simbolo della pace. I tre colori che rappresentano il nostro Paese spiccano anche sulle unghie di Alice Volpi, argento nel fioretto: lei ci ha abbinato le treccine sulla testa.

I tatuaggi

I tattoo fanno capolino dalle divise degli atleti impegnati a Parigi 2024. I cerchi olimpici compaiono spesso sulla pelle degli sportivi. Sia la nuotatrice Simona Quadarella che la ginnasta Alice D’Amato hanno partecipato a Tokyo 2020: entrambe hanno il simbolo dei Giochi tatuato sul collo. Restiamo sulla ginnastica artistica: le Fate hanno scelto di farsi incidere sul retro del braccio la fatina per antonomasia, la Trilly di Peter Pan. Nicola Bartolini ha invece il corpo quasi interamente ricoperto di disegni, tra cui teschi, gufi, fiori e ragnatele: un ginnasta rock.

Capi tecnici… con stile

Tra tanti vezzi stilistici degli atleti italiani in gara a Parigi 2024, non si può non citare una serie di capi tecnici… e cool. Partiamo dall’outfit indossato dagli sportivi che riescono a conquistare una medaglia olimpica. Si chiama “Tuta da podio” il completo EA7 (230 euro) che i nostri campioni vestono con orgoglio durane le premiazioni. I cinque cerchi, lo stemma col tricolore, il brand e la scritta Italia che campeggia a caratteri maiuscoli sul petto: che vanto nazionale! Con una grafica accattivante e pannelli in tessuto di varie tonalità, il costume Arena della linea Fireflow indossato dai nuotatori (tra cui Nicolò Martinenghi, oro al collo… e nei capelli) crea l’illusione di un nude look.

Accessori protagonisti

Per vezzo o per necessità sportiva, gli accessori si rendono protagonisti nei look degli italiani alle Olimpiadi di Parigi 2024. La stella del tennis Jasmine Paolini si è presentata sulla terra rossa del Roland Garros con l’iconica collana Alhambra di Van Cleef & Arpels, la stessa indossata dalla fidanzata di Jannik Sinner, Anna Kalinskaya. Silvana Stanco, argento nel tiro al volo, è invece scesa in gara con delle cuffie anti-rumore con dipinto il tricolore e il muso di una tigre: graffiante… come lei!

Dai baffetti impomatati di Massimo Stano alle unghie con i cinque cerchi di Angela Carini, sbircia nella gallery i dettagli curiosi di stile degli atleti italiani alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Related Posts