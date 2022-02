Orietta Berti, il kitsch che fa “andare la nave”

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa Non per tutte Mai visto 8.5 IL NOSTRO GIUDIZIO

Sul palco dell’Ariston, l’aplomb di Amadeus l’ha fatta da padrone, elegante con le giacche tempestate di strass Gai Mattiolo. Ma parallelamente al canonico Festival di Sanremo, a bordo della nave Costa Toscana abbiamo assistito ad una sfilata paradossale: i look di Orietta Berti. L’anno scorso si era fatta amare con la sua voce da usignolo e i suoi outfit di paillettes, quest’anno si fa adorare con delle mise in equilibrio perfetto sulla linea che divide l’improbabile dal geniale.

L’anno scorso elegante e scintillante

A Sanremo 2021 Orietta Berti era stata, ed è strano dirlo di una cantante con quasi 60 anni di carriera alle spalle, una rivelazione. La sua voce e la sua vitalità avevano stregato anche il pubblico più giovane, e non a caso in estate ha spopolato con Mille insieme a Fedez e ad Achille Lauro. Già un anno fa le sue mise GCDS avevano colpito per aver unito estro ed eleganza, tanto da far diventarie iconiche le conchiglie sul seno: quest’anno però ha superato se stessa.

Un look più stupefacente dell’altro

Durante Sanremo 2022, Orietta Berti è stata la padrona di casa, insieme a Fabio Rovazzi, della nave da crociera Costa Toscana, attraccata al largo della cittadina ligure, da cui si sono svolti i collegamenti con Amadeus.



L’inedita coppia formata da Fabio e Orietta ha presentato ogni sera un un mini show, con cantanti della passata edizione del Festival. A stupire i telespettatori, sono stati soprattutto gli outfit di Orietta Berti, ai limiti del kitsch.

Firmati Rochart e caratterizzati da grossi volumi e tessuti particolari, gli abiti di Orietta fanno faville. C’è quello dedicato alle rose (con tanto di spine) della prima serata, poi quello ispirato a Rossella O’Hara, ma in versione animalier multicolor. Per la terza sera Orietta Berti ricorda un piumino da cipria, mentre per la quarta si ispira a se stessa e ripropone un suo look di Sanremo 1969, ma in chiave moderna.

Con l’ultimo vestito, la cantante ha fatto il suo ingresso all’Ariston: “Sono la fata turchina rivisitata nei colori del mare”, ha spiegato presentandosi. Poi ha cantato la sua ultima canzone, Luna piena, scritta con Hell Raton.

Orietta Berti regina dei meme

Con la solita autoironia e voglia di divertirsi, Orietta Berti non ha avuto paura di osare. E il pubblico ha apprezzato ciò che lei ha proposto dalla nave. Non c’è stata testata che non abbia parlato dei suoi look stravaganti, ma il successo maggiore è stato sui social.

E infatti i meme sugli abiti non si sono fatti attendere. “Stupenda Orietta Berti vestita da variante Omicron”, si legge in uno dei più virali. Oppure: “Benvenuti ai 75esimi Hunger Games”, accostando la mise eccentrica a quelle sfoggiate nella saga cinematografica. “Elton John me lo ricordavo diverso” scrive qualcuno, e altri paragonano il top giallo spumeggiante alla spugna da doccia.

Insomma, tra gli outfit di Sanremo 2022 (QUI il nostro podio dell’eleganza) ricorderemo sicuramente quelli di una cantante fuori gara: Orietta Berti.

Related Posts