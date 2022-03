Da Kristen Stewart a Will Smith, agli Oscar 2022 sfilano le coppie focose

Baci, leccatine e abbracci per le star sul red carpet a Los Angeles. E c'è chi per amore è disposto... a tutto

Occhi negli occhi, mani intrecciate, lingue che si toccano, baci appassionati: agli Oscar 2022 va in scena la passione di coppia. Sono tante le star di Hollywood che hanno deciso di portare sul red carpet l’amore. Molti famosi hanno anche deciso di vestirsi abbinati.

Tra baci e leccatine

L’intesa tra Kourtney Kardashian e Travis Barker è alle stelle. I due, prossimi alle nozze (QUI la proposta e l’anello da favola), non perdono occasione per scambiarsi effusioni e così è stato anche agli Oscar 2022. Amanti del nero, hanno scelto due outfit dark in nuance. Abito fasciante con spacco laterale e spalle nude di Mugler per lei, completo nero Maison Margiela per lui. Travis e Kourtney hanno sfruttato la presenza dei fotografi per darsi una leccatina, Barker le ha anche strizzato il sedere (guarda la foto nella gallery).

Bacio anche per Kristen Stewart e la fidanzata Dylan Meyer. Entrambe hanno sfoggiato completi maschili rivisitati. La Stewart non ha vinto la statuetta come Miglior Attrice Protagonista per Spencer ma con gli shorts Chanel non è passata inosservata. Non si sono mostrati timidi nemmeno Benedict Cumberbatch e la moglie Sophie Hunter, elegantissima in Dior. Anche le loro labbra si sono unite sul red carpet degli Oscar.

Amori rodati e pancioni da Oscar

Nicole Kidman e Keith Urban sono sposati dal 2006 e hanno due figli. La passione tra loro però non si è di certo affievolita. Per le foto di rito prima dell’inizio della cerimonia, la coppia ha posato a favor di macchina fotografica tra risate di complicità e abbracci sinceri. Nicole era una visione con un abito color cielo con strascico-gioiello di Giorgio Armani Privè.

Sophie Turner e Joe Jonas sono diventati genitori di Willa nel luglio del 2020 e adesso sono pronti per il bis. Sul red carpet degli Oscar 2022 l’attrice ha fasciato il pancione in un ammaliante vestito rosso di Louis Vuitton con una vistosa zip bianca laterale. Joe aveva occhi solo per la moglie e per le sue dolci forme materne.

Will Smith difende Jada

C’è poi chi è anche pronto a tutto pur di difendere la propria donna. E’ quello che ha fatto Will Smith, tirando uno schiaffo al presentatore Chris Rock, che si è espresso in una battuta infelice ai danni di Jada Pinkett Smith, moglie di Will. “Ti prepari per Soldato Jane 2?”, ha chiesto Rock, riferendosi alla testa rasata di Jada, che ricorda quella di Demi Moore nella famosa pellicola. L’attrice però ha i capelli cortissimi a causa dell’alopecia. L’ironia di Chris non è piaciuta a Smith, che è salito sul palco e ha schiaffeggiato il comico, per poi aggiungere: “Tieni il nome di mia moglie fuori dalla tua f*****a bocca”. L’attore si è poi scusato, ammettendo di voler proteggere la sua famiglia a tutti i costi.

Vincitore della statuetta come Miglior Attore Protagonista in King Richard, dove interpreta il padre di Serena e Venus Williams, Will Smith ha scelto un outfit impeccabile per la serata, un completo nero con gilet lavorato di Dolce&Gabbana. Mood gotico per Jada Pinkett Smith, accattivante con un abito voluminoso verde di Jean Paul Gaultier. Il volume del vestito non le ha impedito di tenere stretto il suo Will sul tappeto rosso. Sbircia nella gallery tutte le coppie focose agli Oscar 2022.

