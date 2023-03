Hudson, Kidman, Blanchett: i 10 look migliori agli Oscar 2023

Quale attore non vorrebbe la statuetta degli Oscar su una mensola di casa? L’importanza dei premi conferiti nel corso di questa serata magica non è certo da mettere in dubbio. Sono però gli outfit delle star sul red carpet (che ora è color champagne) a far chiacchierare più di ogni altra cosa. Tra proposte sensuali, ricerche stilistiche, paillettes e volume, ecco i dieci look più riusciti nell’edizione 2023.

Il podio

Tra tutte le star sul red carpet degli Oscar 2023, la più spettacolare è Lady Gaga: è suo il premio per il look migliore. La popstar è sensuale con un abito nero di Versace, indossato prima di lei da Gigi Hadid. Il modello, dalla vita bassissima, ha un’ampia gonna e un bustino steccato realizzato con un tessuto trasparente, che mostra il lato B della cantante (e i tantissimi tatuaggi che adornano il suo corpo). Al secondo posto c’è Kate Hudson, splendida in una cascata di lustrini argento. Il vestito Elie Saab è arricchito da un dettaglio a sbuffo sulle braccia. Sul terzo gradino del podio si piazza Cara Delevingne. La top model incarna perfettamente il mood da diva hollywoodiana con una voluminosa creazione rossa di Dior, dalle maniche asimmetriche e dallo spacco profondo.

Star che brillano

Dove si può luccicare se non agli Oscar? Sono moltissime le famose che hanno scelto di adornarsi di paillettes per l’edizione 2023. Nicole Kidman è gotica nell’abito nero di Giorgio Armani Privé, interamente ricoperto di perline. Due grossi fiori su fianco e spalla completano la creazione. Vestito gioiello anche per Jessica Chastain con un modello Gucci argento, reso ancora più glam dai profili neri. I capelli rossi, portati di lato, sono perfetti per il suo outfit. Jamie Lee Curtis, che ha vinto la statuetta per la miglior attrice non protagonista, si abbina alla perfezione alla passerella color champagne: la sua mise Dolce&Gabbana piace a tutti.

Dalla sposa… alla “spaccata”

L’effetto bridal non è mancato agli Oscar 2023. Sofia Carson è sponsale con un abito che sarebbe perfetto per il giorno del matrimonio. L’attrice in total white non ha paura di osare in quanto a volume, con un modello tutto plissé di Giambattista Valli. Cate Blanchett ha sempre avuto un approccio controcorrente con la moda e anche in questo caso è stato così. Tutte mostrano lembi di pelle ma lei si copre completamente. Gonna avvitata in seta nera e camicia petrolio con maniche a pipistrello e drappeggi, firmato Louis Vuitton. Promossa! Non è scaramantica Angela Bassett: viola Moschino per un effetto wow. Ed ecco infine Halle Berry, che in quanto a sex appeal non è seconda a nessuno. La star agita il tessuto color panna del vestito Tamara Ralph, svelando uno spacco esagerato. Nella gallery trovi tutte le foto della nostra top ten fashion.

