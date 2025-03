Oscar 2025, la top ten dei look… più l’audacia dell’after party

Da ottobre in poi, tutti i red carpet hollywoodiani sono in preparazione per gli Oscar. Nessun evento cinematografico è tanto importante, sia per i premi che per gli outfit. Gli stylist lavorano alacremente per mesi e i brand farebbero di tutto per avere un posto nello spotlight. L’edizione 2025 ha visto un mix di eleganza ed eccentricità: ecco i dieci look di questi Academy Award che si sono maggiormente distinti… in aggiunta ci sono le più sexy al Vanity Fair Oscar Party.

Sul red carpet per stupire

Lasciare il segno: sono queste le parole chiave nel dizionario stilistico delle star. Un diktat vero sempre, ma fondamentale più che mai sul tappeto rosso degli Oscar. Nell’edizione 2025 molte famose hanno tenuto fede a questo mood, presentatosi con outfit dalla sicura resa mediatica. Unghie lunghissime, testa rasata, tanti anelli e un mega abito di velluto verde bosco con un gigantesco fiocco sul décolleté per Cynthia Erivo: il modello è stato realizzato su misura da Louis Vuitton. Halle Berry ricoperta di specchietti riflette al luce e fa il pieno di flash: l’attrice non passa inosservata in un long dress a clessidra di Christian Siriano con pannelli sheer sui fianchi. Capelli effetto bagnato e trucco minimal creano un interessante contrasto. C’è però anche chi punta sulla tradizione: è il caso di Demi Moore, chic senza tempo in una preziosa creazione argento di Giorgio Armani Privé. E che dire di Selena Gomez che, in un vestito color champagne ricoperto di cristalli di Ralph Lauren, incarna ancora una volta il mood Old Hollywood… classica e bellissima.

Eleganti… con i tatuaggi

Sul red carpet degli Oscar è bene non tralasciare l’eleganza. Perché non rendere però il tutto un po’ più frizzante con i tatuaggi? Negli anni molte star hanno adornato il loro corpi con scritte e disegni: tante cercano di celare i tattoo, molte però li esibiscono con orgoglio. Una delle artiste più attese agli Academy Award 2025 era Ariana Grande: lei ha tenuto fede allo stile di Glinda, personaggio che interpreta nella pellicola Wicked, optando ancora una volta per nuance delicate, con un abito teatrale firmato Schiaparelli. Il look zuccherino è reso rock dalle quaranta (più o meno) illustrazioni d’inchiostro che adornano mani e polsi. Doja Cat, una “gatta” che si trasforma in… leopardo: l’artista è graffiante in un long dress animalier di paillettes Balmain. Sulla schiena campeggia un grosso scheletro. Velluto blu per Scarlett Johansson, all’insegna dell’opulenza in Mugler: sul tappeto rosso l’attrice si gira, per mostrare le rose che si arrampicano fino alle spalle.

Audacia al Vanity Fair Oscar Party

Finita la cerimonia di premiazione, le star si spostano in blocco al Vanity Fair Oscar Party. Lì ci sono anche tante famose che non hanno partecipato al main event ma che ambiscono ad essere comunque al centro della scena. Come riuscirci? Con outfit che non lasciano quasi nulla all’immaginazione. La più irriverente è Julia Fox, praticamente nuda nel tulle trasparente di Dilara Findikoglu: a colpire sono i lunghi capelli posticci infilati sotto il vestito, che coprono a malapena l’inguine. Gioca con la malizia Zoe Kravitz, con un oblò sul lato B. Le stringhe lasciano intravedere il seno di Camila Cabello, nell’abito senape di Alexis Mabille. Nero sheer sia per Kendall Jenner, in Mugler d’archivio, che per Emily Ratajkowski, in Ludovic de Saint Sernin. Nude look per Olivia Wilde, bucolica nei pizzi bianchi Chloe, e per la nostra Bianca Balti, splendida e sensuale nella seta impalpabile Fendi. Lace dress per Dove Cameron, abbracciata al fidanzato Damiano David. Guarda nella gallery le star che hanno lasciato il segno nella magica notte del cinema.

