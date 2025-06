Outfit per cerimonie di primavera: lo stile delle vip italiane

Quando si tratta di celebrare momenti importanti in famiglia, la primavera è la stagione per eccellenza, ricca di cerimonie e festeggiamenti come battesimi, comunioni e compleanni. Ogni occasione diventa l’opportunità ideale per esprimere personalità e stile, scegliendo outfit da cerimonia che raccontano storie di eleganza, gusto e raffinata semplicità. Scopriamo insieme come alcune protagoniste del mondo dello spettacolo hanno interpretato il dress code perfetto per eventi così intimi e preziosi, ispirando con look da cerimonia unici e raffinati.

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, eleganza di famiglia per Celeste

Alla comunione della piccola Celeste, Michelle Hunziker ha scelto un tailleur a quadri dal taglio sartoriale, perfetto equilibrio tra sobrietà e carattere. Il completo, dai toni neutri e dalla vestibilità impeccabile, riflette il suo stile deciso ma sempre misurato, ideale per un’occasione familiare così significativa. Al suo fianco, Aurora Ramazzotti ha optato per un abito floreale firmato Zimmermann, femminile e delicato, abbinato a scarpe Santoni che aggiungevano un tocco di classe al look. Madre e figlia hanno interpretato in chiave personale l’eleganza da cerimonia, dimostrando che anche i momenti più intimi possono diventare manifesti di stile autentico.

Elena Santarelli in tailleur alla comunione della figlia

Elena Santarelli ha conquistato tutti con un elegante tailleur celeste firmato Parosh durante la comunione della figlia Greta. Questo look da cerimonia raffinato unisce modernità e classe, grazie a linee pulite e dettagli ricercati che esaltano la figura slanciata della showgirl, conferendole un’aura di sofisticata femminilità. Un outfit perfetto per un evento familiare speciale, capace di conquistare anche i social.

Caterina Balivo e l’outfit rosa al battesimo del nipote

Al battesimo del nipotino Alessandro, Caterina Balivo ha scelto un completo rosa firmato Genny, sinonimo di eleganza contemporanea. Il look da cerimonia, caratterizzato da linee fluide e un aspetto luminoso, bilancia delicatezza e carattere con naturalezza. La conduttrice ha sfoggiato con disinvoltura uno stile fresco e raffinato, perfetto per un evento familiare intimo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lookdavip | TgCom24 (@lookdavip)

Elisabetta Gregoraci in Ralph Lauren alla comunione

Sobria ed elegante, Elisabetta Gregoraci ha scelto un look Ralph Lauren per la comunione della nipotina Ginny. L’outfit da cerimonia, con giacca finemente ricamata, dal taglio impeccabile e colori neutri, è stato valorizzato da una borsa Miu Miu, capace di aggiungere un tocco di modernità e femminilità. Una dimostrazione perfetta di come un look classico possa avere carattere e personalità.

Alice Sabatini “green” per un matrimonio

Alice Sabatini ha puntato su un abito verde Pronovias per un matrimonio di famiglia, probabilmente quello di un parente stretto. Il vestito da cerimonia, con taglio scivolato e tonalità intensa, ha esaltato la sua figura con naturalezza. Un look essenziale ma non banale, perfetto per un evento elegante.

Ilary Blasi chic in Dsquared2, ai 18 anni di Chanel

Una festa che ha fatto parlare per giorni le cronache romane: il diciottesimo compleanno di Chanel Totti. Ilary Blasi ha scelto un elegante completo nero Dsquared2 abbinato a cravatta Prada e borsa Hermès. Un outfit da cerimonia audace e sofisticato che mixa stile maschile e femminilità con disinvoltura, confermando il suo status di icona di moda.

Chanel Totti e i due abiti per il suo diciottesimo

La festeggiata Chanel Totti ha indossato due abiti Celebrity Sposa: un longdress elegante per la cerimonia e un abito corto ricamato per la festa serale. Due look da cerimonia perfetti per celebrare con stile il suo ingresso nell’età adulta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lookdavip | TgCom24 (@lookdavip)

Roberta Morise con l’abito romantico al compleanno di Gianmaria

Per il primo compleanno del figlio Gianmaria, Roberta Morise ha scelto un abito Mar de Margaritas, brand italiano noto per la sua eleganza fresca e sofisticata. La festa, celebrata a Cirò Marina in Calabria, ha visto la conduttrice brillare con un look sicuramente non da cerimonia ma che rispecchiava perfettamente l’atmosfera intima e gioiosa dell’evento.

Related Posts