Pallone d’Oro, il made in Italy veste il gotha del calcio

Come ogni anno in questa stagione è andata in scena a Parigi la cerimonia di premiazione del Pallone d’Oro. I top player si sono ritrovati al prestigioso Théâtre du Châtelet per quella che è considerata la notte più importante del calcio mondiale. C’è chi si è fatto accompagnare dalla mamma, chi dalla compagna e chi ha preferito presentasi da solo. Di certo erano tutti in grande sfoggio e molti hanno optato per brand italiani. A farsi notare è stata anche la principessa Charlene di Monaco, che ha rubato la scena con la sua presenza magnetica.

Il look del vincitore

Il protagonista assoluto della serata è stato Ousmane Dembélé. L’attaccante 28enne del Paris Saint-Germain e della nazionale francese ha conquistato il prestigioso Pallone d’Oro. Look da gran sera per il calciatore, che si è affidato alla raffinata sartorialità italiana di Zegna. Dembélé ha indossato uno smoking realizzato su misura, con camicia e scarpe della maison. L’ensemble nero, caratterizzato da linee pulite e dettagli impeccabili, esaltava la figura atletica del campione. “Per un momento speciale come il Pallone d’Oro, ho scelto un abito che racconta una storia: quella dell’impegno collettivo, della precisione e della passione per ciò che viene fatto con dedizione”, ha dichiarato. Parlando della sua vittoria, ha aggiunto con emozione: “Se potessi rivolgermi al giovane Ousmane, gli direi che i sogni non hanno confini e che nulla è impossibile. Lavoro duro, rispetto per gli altri e per il gioco: ecco la vera chiave”. Particolarmente elegante il dettaglio della giacca con la personalizzazione esclusiva della casa di moda per lo sportivo, per un outfit unico e irripetibile.

Gioielli e orologi… da campioni

Sul palco per ritirare l’importante riconoscimento, Ousmane Dembélé è apparso visibilmente felice ed emozionato. Nel sollevare il famoso Pallone d’Oro ha messo in mostra il polso, dove spiccava l’esclusivo orologio Richard Mille RM 67-02 France. Originariamente creato per la leggenda del rally Sébastien Ogier, questo capolavoro ultra-leggero porta con orgoglio i colori francesi nel suo design. Il valore di mercato? Circa 290.000 euro. In tema di preziosi, è stato impossibile non notare i polsi di Lamine Yamal, altro protagonista indiscusso della serata. Il talento del Barcellona sfoggiava un bracciale Alhambra di Van Cleef & Arpels e l’orologio Patek Philippe Cubitus in oro rosa 18 carati, che combina design moderno con finiture classiche (circa 113.000 euro). In aggiunta, sulle dita, una serie di anelli di diamanti. Il fenomeno 18enne, vincitore del Trofeo Kopa per il miglior giocatore under-21, ha scelto Dolce&Gabbana per il look: nello smoking nero in lana con bordature in raso era impeccabile. Papillon e scarpe derby in vernice completavano l’ensemble.

Donnarumma formato famiglia

“Grazie alla mia famiglia, a mia moglie, ai miei genitori, a mio fratello, al mio bambino, ai miei amici, al Manchester City, alla squadra e ai miei ex compagni per i risultati raggiunti, sono orgoglioso di ricevere questo premio”: con queste parole cariche di emozione, Gianluigi Donnarumma ha reso omaggio alle persone più importanti della sua vita, nel ritirare il Premio Yashin, il riconoscimento al miglior portiere al mondo, che aveva già vinto nel 2021. Al fianco dello sportivo brillavano la compagna Alessia Elefante e il figlio Leo: i tre hanno trasformando il red carpet in un momento di tenerezza formato famiglia. I look abbinati erano firmati Dolce&Gabbana. Donnarumma ha optato per un smoking su misura con dettagli doppio risvolto. Alessia ha incantato con un ensemble che univa sensualità e raffinatezza: la bralette in pizzo nero era abbinata a una lunga gonna con delicato strascico, impreziosita da paillettes, cristalli e micro elementi floreali. Ha completato il suo look con una mini clutch Sicily. Il bimbo non è stato da meno, con un adorabile smoking e mini papillon: una miniatura perfetta del famoso papà.

La più sensuale è Charlene

Charlene di Monaco ha dominato il red carpet del Pallone d’Oro con la sua presenza magnetica e regale. L’ex nuotatrice sudafricana ha calcato il tappeto rosso come una diva hollywoodiana, ammaliando tutti con la sua bellezza eterea e un outfit mozzafiato che ha fatto impallidire molte delle Wag all’evento. La Wittstock ha optato per un lungo abito firmato Elie Saab. Il vestito in seta color avorio presentava una silhouette aderente, esaltata da maniche lunghe, una scollatura a barca e una balza che aggiungeva movimento e teatralità al look. Il dettaglio più sensuale era rappresentato da un’ampia apertura triangolare sulla schiena, che lasciava intravedere la pelle con classe e raffinatezza, senza mai scadere nel volgare. I capelli raccolti in uno chignon mettevano in risalto i lineamenti aristocratici del viso, mentre le labbra rosse carminio aggiungevano un tocco vecchia Hollywood. I preziosi orecchini di diamanti completavano questo look super chic con una nota sexy, che non è passato inosservato. Scopri nella gallery tutte le immagini della serata.

