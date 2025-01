Paola Di Benedetto, doppio festeggiamento per i suoi 30 anni

Trent’anni si compiono una volta sola e meritano di essere celebrati più volte. L’8 gennaio Paola Di Benedetto è entrata negli “enta”. A distanza di una settimana la conduttrice sta ancora festeggiando. Regina indiscussa dei suoi party, si è accertata di avere outfit che la facessero risplendere.

Tra rose e palloncini

Centinaia di rose rosse sparse per casa, tra eleganti vasi di vetro e archi pomposi, un’infinità di palloncini bianchi che salgono al soffitto, una torta di panna a più strati, candele accese sui davanzali: Raoul Bellanova non ha lasciato niente al caso nell’organizzazione della sorpresa di compleanno per la sua Paola Di Benedetto. Il calciatore dell’Atalanta, in una veste romanticissima, ha voluto festeggiare degnamente il trentesimo della fidanzata. “Grazie per questo sogno” ha scritto lei, taggando Bellanova. I due si sono messi in posa nel loro appartamento, con fiori e festoni a fare da cornice. “Dicono sia l’età della consapevolezza. Un po’ è vero e mi ci ritrovo: adesso sono consapevole , ad esempio, che non esiste un’etá giusta per fare le cose. Esiste semplicemente l’età che va bene per noi!”, ha aggiunto lei su Instagram, nel postare gli scatti di questa festa di coppia.

Innamorata in rosso

La love story tra Raoul Bellanova e Paola Di Benedetto prosegue a gonfie vele. Dopo un periodo di crisi lo scorso inverno, i due si erano ritrovati in primavera, per poi suggellare il loro amore con un viaggio da favola alle Maldive a luglio. Con tanta passione, Paola ha deciso di vestirsi di rosso anche per la celebrazione casalinga di compleanno organizzata da Raoul. In tinta con le rose che la circondano, la Di Benedetto è sensuale in un blazer dress di Mach & Mach. Un modello elegantissimo, con delle frange in perline che scendono lungo le cosce. Rosso anche per le scarpe, un paio di slingback dal tacco discreto: l’outfit total red è perfetto per San Valentino.

La festa con gli amici

Dopo la festicciola in total red, Paola Di Benedetto si è dedicata a organizzare un party in grande stile insieme agli amici. É il ristorante Savini di Milano la location scelta per l’importante anniversario. Affacciato sulla Galleria Vittoria Emanuele II, è uno dei locali più rinomati della città. In una fredda sera di gennaio, Paola ha riunito i suoi affetti, per una festa indimenticabile. La lunga tavola apparecchiata, la torta a forma di cuore, i balli e i sorrisi: non manca proprio niente e il tutto è ben documentato su Instagram. Per l’occasione la Di Benedetto ha sfoggiato un minidress di Rotate (350 euro). Il vestito bouclé, realizzato in un’accattivante tonalità verde acqua, ha bottoni a forma di fiori e dettagli metallici su busto e orli. Sorridente e bellissima, si è goduta l’evento a lei dedicato.

I regali, tra lusso e praticità

Cosa si regala per i trent’anni? Raoul Bellanova ha pensato a un cadeaux di lusso per la fidanzata. Tra il tripudio di rose rosse e i palloncini bianchi infatti spiccava, al centro del soggiorno dell’appartamento, un inconfondibile sacchetto nero di Chanel con tanto di fiocco. Paola Di Benedetto non ha, per ora, svelato il prezioso contenuto. La conduttrice ha però mostrato ai follower un altro dono, il robot da cucina Bimby di Vorwerk (1.499 euro). “I regali che si chiedono quando si diventa grandi”, ha scritto ironicamente su Instagram, mostrando con orgoglio il nuovo fedele compagno in cucina. In attesa di vederla presto ai fornelli, guardate nella gallery gli scatti delle sue feste di compleanno.

