Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova, fuga d’amore alle Maldive

Vacanza di coppia al mare per la conduttrice radiofonica: i look sfoggiati sull'isola da sogno sono accattivanti

Vacanze lontano da occhi indiscreti per Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova. La conduttrice radiofonica e il calciatore del Torino hanno scelto le meravigliose spiagge delle Maldive per una fuga d’amore, dopo la crisi dell’inverno. Senza i paparazzi che li importunato, sono loro a condividere attimi delle loro giornate lente, scandite dal ritmo del mare. I look di Paola sono pensati ad hoc.

L’amore (ritrovato) con Raoul

Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova si sono innamorati la scorsa estate. Molto schivi e riservati, ci avevano messo qualche tempo per uscire allo scoperto. In passato la modella, arrivata terza a Miss Italia nel 2016, era stata legata a diversi colleghi illustri, da Francesco Monte a Rkomi, fino a Federico Rossi, con cui ha vissuto una lunga relazione. Lo scorso gennaio però Paola e Raoul sembravano essere arrivati al capolinea. Un comunicato congiunto aveva confermato la fine della storia. “Abbiamo semplicemente capito che i nostri caratteri e le nostre vite non avrebbero mai trovato un punto d’incontro” erano state le parole dei due. C’era però chi parlava di infedeltà (smentita dagli interessati), la Di Benedetto è stata anche chiamata in causa per un presunto flirt con Fedez dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni. A maggio però ecco la sorpresa: con una serie di foto social la conduttrice e il calciatore hanno svelato di essere tornati insieme.

Insieme alle Maldive

Adesso che è tornato il sereno, Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova stanno vivendo la loro love story alla luce del sole. Il sole delle Maldive. In vacanza nell’Oceano Indiano, i due postano storie dal loro resort sulla spiaggia. I bagni nelle acque cristalline, la tintarella sui lettini, le passeggiate. Entrambi molto sportivi, Paola e Raoul dedicano anche del tempo all’allenamento. Lui corre sul tapis roulant mentre lei, con un outfit sportivo chiaro, fa un video. “Questi colori, questi momenti” scrive la Di Benedetto su Instagram, nel condividere una serie di scatti. I cocktail al tramonto, le cene romantiche con i piedi nella sabbia in un allestimento da sogno, tutto cuori e candele: il loro è davvero un viaggio incantato. L’influencer mostra le conchiglie, il calciatore si mette in posa per la sua fidanzata, insomma, la coppia naviga in acque serene.

Paola, uno stile unico

Paola di Benedetto ha messo in valigia una serie di outfit che si sposano perfettamente con i colori delle Maldive. La modella ama i colori accesi, le fantasie e gli accessori accattivanti. Per la cena a lume di candela in spiaggia ecco Paola in un sensuale long dress rosso con dettagli metallici di Zimmermann (1.295 euro). Gli orecchini di madreperla e i capelli raccolti in uno chignon sono super chic. Per una passeggiata nel villaggio, preferisce un look più comodo, composto da un paio di shorts bianchi in denim e da un top asimmetrico di Missoni (650 euro) sui toni dell’oro. Ai piedi spiccano le ciabatte estive più amate dalle vip, le Oran di Hermès: per questo viaggio la Di Benedetto le ha portate in due colori. Il bikini azzurro in maglina richiama invece l’acqua del mare tropicale: sbircia nella gallery le vacanze d’amore di Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova.

