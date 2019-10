Paola Turani va a letto con Gnomo e Nadine

L’autunno porta con sé la voglia di passare più tempo in casa, di tisane da bere sotto una coperta calda, di abiti comodi e avvolgenti come una coccola. E’ proprio questo il mood che ha portato alla creazione della capsule collection Tury x Twinset U&B, firmata da Paola Turani.

Suoi compagni d’avventura, Nadine e Gnomo: i suoi inseparabili amici a quattro zampe. Paola Turani è legatissima ai suoi due cani: sono loro che hanno portato le fedi al suo matrimonio, compagni di vita fedeli e adesso anche di lavoro. L’influencer li porta con sé anche nel video della campagna di Twinset. Fanno colazione insieme tra le lenzuola, con loro salta sul letto o si diverte a dipingere… Nadine e Gnomo sono anche protagonisti delle stampe che caratterizzano la collezione.

Per le donne più giocose e scanzonate, Paola Turani ha pensato a una maxi felpa e a un pigiama morbido con dettagli in check e la stampa che raffigura i suoi due cuccioli. Per chi non vuole rinunciare a eleganza e seduzione, ci sono invece la sottoveste e la casacca con pantaloni a pois in seta nera e avorio. Qual è quello che ti rappresenta? Guardali tutti nella gallery.

