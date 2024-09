Da Emma Marrone a Damiano David, tutti i vip a Parigi per la sfilata Valentino

Il debutto in passerella di Alessandro Michele per la maison non ha deluso: in prima fila tanti amici famosi... con look unici

La sfilata più attesa di questa edizione della Paris Fashion Week era senza dubbi quella di Valentino. Il motivo è noto a tutti: questa è la collezione di debutto di Alessandro Michele in veste di direttore creativo della maison. Succeduto a Pierpaolo Piccioli, lo stilista ha inserito nelle proposte tutte le sue iconiche chiavi stilistiche. All’evento erano presenti tanti amici di Michele: entusiasmo alle stelle e look che si fanno guardare.

Alessandro Michele debutta da Valentino

Standing ovation e applausi: così si è conclusa la prima sfilata di Alessandro Michele per Valentino. Le aspettative erano altissime, la soddisfazione post sfilata è alle stelle. Pavillon des Follies: è questo il nome che porta la collezione inaugurale dello stilista per il brand. Il “padiglione delle follie” altro non è che il trascorrere delle nostre vite. “Immersi come siamo nell’infinità priva di logica del divenire delle cose, abbiamo costitutivamente urgenza di dare un senso a questo mondo in tumulto” sono le parole di Michele a margine del défilé. Come si ripara questo caos? Con la bellezza, “rimedio all’angoscia che si genera di fronte alla natura caduca e indeterminata del nostro destino”. La sala scelta per il défilé è allestita come un vecchio palazzo polveroso, con i mobili ricoperti da lenzuoli bianchi. Sugli specchi infranti usati come pavimento, le modelle sfilano: i colori accesi si mischiano alle tonalità pastello. Sui tessuti sono ricamati fiori, cuciti fiocchi, applicati pizzi. Bluse sbuffanti, abiti lunghi, crochet, nappine e broccati si alternano look dopo look. Perle al collo, piercing al naso, borse destinate a diventare it-bag, ballerine e occhiali tondi: gli accessori non mancano.

Gli amici in prima fila

Li avevamo lasciti da Gucci e li ritroviamo da Valentino. I tanti amici di Alessandro Michele non potevano mancare all’atteso debutto. Jared Leto ha sfoderato il suo stile unico, presentandosi con una vestaglia corta in velluto blu elettrico. Ricamata con motivi cashmere realizzati in paillettes, era stretta in vita da una cintura fantasia. Perle di varie dimensioni al collo, occhiali scuri, barba e i famosi capelli lunghi e mossi. Il tocco più cool? Lo smalto in nuance. Scelta d’impatto anche per Alessandro Borghi, moderno ed elegante in un lungo cappotto dal maxi pied de poule. Outfit impeccabile per Damiano David, con un completo beige arricchito da una sciarpa in seta. In prima fila c’era anche Harry Styles, con un look preppy composto da maglione arancione, pantaloni sartoriali, mocassini marroni con calzino bianco. La camicia azzurra con colletto e polsini arricciati rendevano la mise un po’ bohémien.

I look delle signore

Di fianco a Harry Styles nel front row ha preso posto Carla Bruni. Dopo aver sedotto alla sfilata Saint Laurent con un look trasparente e malizioso, da Valentino l’ex première dame ha optato per un white coat super chic con le V del marchio ben in evidenza. In mano stringeva una borsa a stampa floreale. Per quanto riguarda le signore, il look più d’impatto è quello di Emma Marrone. La cantante ha sfoggiato un cappottino a stampa animalier con bordature in struzzo nero sui polsini. Calzini bianchi traforati, sandali neri e maxi orecchini completavano la mise graffiante. Abito floreale in pizzo lilla e copricapo abbinato per Salma Hayek, all’evento con il marito François-Henri Pinault. Scelta gipsy per la top model Karen Elson, con un maxi dress viola dai ricami oro: rossetto rosso e i lunghi capelli erano perfettamente in linea con la mise. Guarda nella gallery tutti gli outfit degli ospiti alla sfilata Valentino.

