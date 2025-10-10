Recap modelle a Parigi: da Kendall a Matilde e Bella. Dov’è Gigi Hadid?

E’ finito il fashion month: Parigi chiude le quattro settimane di sfilate. Se ne riparla a febbraio con le prossime collezioni femminili. È tempo di tirare le somme, analizzare i trend e soprattutto guardare quali modelle hanno calcato i catwalk più prestigiosi della capitale francese. Tra trasparenze audaci, esordi sensazionali e assenze che hanno fatto rumore, ecco chi c’era e chi mancava agli show della Paris Fashion Week.

Le nudità di Kendall Jenner alla Paris Fashion Week

La più sexy in passerella alla Paris Fashion Week è stata senza dubbio Kendall Jenner. Dopo aver sfilato per L’Oreal Paris, al fianco della nostra Elodie, la supermodella ha lasciato tutti a bocca aperta al défilé di Schiaparelli, dove ha sfoggiato un look che ha catturato l’attenzione di fotografi e ospiti. Il long dress nero in tessuto trasparente lasciava poco all’immaginazione, rivelando le forme della modella in un sensualissimo gioco di vedo-non-vedo. La Jenner ha confermato ancora una volta il suo status di regina delle passerelle. A fare il tifo per lei c’era la sorella Kylie Jenner, che ha prima aiutato Kendall a vestirsi in backstage e poi l’ha ammirata con soddisfazione durante lo show. Un momento di complicità tra le due che ha aggiunto ulteriore enfasi a una serata già memorabile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lookdavip | TgCom24 (@lookdavip)

Bella Hadid in giallo sotto la Tour Eiffel

Una sola sfilata per Bella Hadid in questa edizione della Paris Fashion Week. Dopo aver raccontato di recente attraverso Instagram dei suoi problemi di salute altalenanti dovuti alla malattia di Lyme, la modella è tornata protagonista nella Ville Lumière. Da Saint Laurent, davanti a tantissime star, ha sfoggiato un outfit giallo acceso che brillava nella notte: un abito satinato dalle maniche ampie, stretto in vita da una cintura, che esaltava la sua silhouette slanciata. A completare il look, dei grossi occhiali con la montatura in tonalità. Tra la montatura spessa e una passerella forse un po’ buia, in pochi si sono accorti della sua presenza. Una Tour Eiffel illuminata nella notte parigina ha creato una cornice da cartolina alle sue spalle.

Il debutto di Matilde Lucidi

È nata una nuova stella a Parigi. In questa fashion week la più ammirata è stata Matilde Lucidi, figlia di Bianca Balti. La 18enne ha fatto il suo debutto assoluto come modella. Due gli show per lei, ma non show qualunque: ha calcato le passerelle di Dior e Miu Miu, due delle maison più prestigiose del panorama mondiale. Minigonna e camicia a fiori da Dior: un outfit pulito e perfetto per la sua età. Elegante e raffinata per il marchio di Miucca Prada, con pantaloni larghi, camicia smanicata e gilet. Nel 2005 in passerella per la maison c’era mamma Bianca: la somiglianza è notevole. Il DNA di top model scorre evidentemente nelle vene della giovane Matilde. L’industria della moda ha già gli occhi puntati su di lei.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lookdavip | TgCom24 (@lookdavip)

Alex Consani pigliatutto

Una delle top che ha calcato il maggior numero di passerelle parigine è sicuramente Alex Consani. La modella transgender è stata protagonista assoluta di questa edizione della Paris Fashion Week, moltiplicando le sue apparizioni sui catwalk più importanti. Il suo viso è diventato uno dei più riconoscibili della stagione. Da Hermès a Jean Paul Gaultier fino a Isabel Marant, sono molti i marchi internazionali che hanno scelto di puntare sulla sua bellezza unica e la sua forte personalità. Alex ha dimostrato di essere non solo tra le più richieste del momento, ma anche un simbolo di inclusività e cambiamento nel mondo della moda contemporanea.

Amelia Gray è dark e sexy

Amelia Gray è già un volto molto conosciuto nell’industria della moda. Anche lei figlia d’arte, si è fatta conoscere stagione dopo stagione, costruendo un’identità forte e riconoscibile. Bellissima e un po’ gotica, è stata protagonista anche a Parigi dove ha sfoggiato il suo stile dark e sensuale. Da Ann Demeulemeester ha indossato un lungo abito nero con pizzo e spacco vertiginoso, che esaltava il suo fascino misterioso. Da Stella McCartney ha sfoggiato un look total black più contemporaneo, con un mini dress che sottolineava le gambe. Il suo stile sofisticato e un po’ oscuro conquista gli stilisti e il favore del pubblico.

Dov’è Gigi Hadid?

Tra tante modelle famose si è notata una grande assente: Gigi Hadid. Ce la si aspettava da Chanel o da Miu Miu, ma lei non si è fatta vedere. Rimasta a New York, si è occupata del lancio di Bonpoint x Guest In Residence, capsule per bambini frutto della collaborazione del suo brand di abbigliamento con la maison francese dedicata all’infanzia. Capi colorati, tessuti caldi e molta dolcezza caratterizzano questa collezione pensata per i più piccoli. Già mamma di Khai, 5 anni, si vocifera che Gigi stia pensando di allargare la famiglia insieme al compagno Bradley Cooper. L’amore tra i due procede a gonfie vele e… i vestitini sarebbero già pronti. Intanto, guarda nella gallery tutte le top in passerella alle recenti sfilate della Paris Fashion Week: da Naomi Campbell a Vittoria Ceretti, trovi anche delle conferme storiche.

Related Posts