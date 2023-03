Paris Hilton con una borsa Chanel compra il perdono della madre

A fine gennaio Paris Hilton aveva rivelato, ovviamente via social, di essere diventata mamma. Uno scatto della sua mano, che stringeva dolcemente quella di un neonato: così era stato dato l’annuncio dall’influencer. Le unghie erano pitturate di azzurro, lasciando pochi dubbi sul sesso del bebè: è un maschio. Una notizia che ha stupito il mondo, pur non avendo lei mai fatto mistero del suo desiderio di maternità. Non sono però solo gli estranei ad essere rimasti a bocca aperta, ma anche gli Hilton.

Una nuova famiglia

A pochi giorni dalla lieta novella Paris Hilton aveva postato degli scatti con il suo bimbo, svelandone anche il nome: Phoenix Barron Hilton Reum. “Sei tutto il nostro mondo”, si leggeva su Instagram, a corredo di un’immagine dove Paris abbracciava il suo piccolo, nato da madre surrogata. Nella foto c’era anche papà Carter Reum, che bacia con tenerezza la fronte della moglie. Una nuova famiglia che nasce è sempre una benedizione ma adesso è la stessa Hilton a farci sapere che la nascita del piccolo ha rischiato di creare qualche scaramuccia con mamma Kathy Hilton.

Il segreto

In una serie di recenti interviste Paris Hilton, che è al momento impegnata nella promozione della sua autobiografia, si è aperta con sincerità all’esperienza della maternità e al desiderio di godersi il momento in privato. “Tutta la mia vita è stata così pubblica. Non ho mai potuto tenere niente per me. Abbiamo deciso di vivere questa esperienza solo noi”, ha ammesso al magazine Harper’s Bazaar. Con “noi” Paris intente esclusivamente lei e il marito, Carter Reum. Nessuno dei loro parenti era infatti stato informato della gravidanza. Una scelta che non è passata inosservata, l’imprenditrice è infatti molto legata alla mamma, Kathy Hilton, e alla sorella, Nicky Hilton.

La borsa Chanel

Paris Hilton si è interrogata a lungo su come dare la notizia a mamma Kathy, senza farla arrabbiare troppo. “Se le regalo una borsa blu di Chanel magari non se la prenderà più di tanto”: è stato questo il pensiero di Paris, rivelato a Rolling Stone. Una scelta, la sua, che fa sorridere di tenerezza, svelando il suo lato umano. Di it-bag della maison francese Kathy Hilton ne possiede senza dubbio a decine, come avrebbe potuto una in più placare la sua potenziale ira? Alla fine, l’apprendere di avere un nuovo nipotino è stato più che sufficiente per non farla alterare.

La sorpresa

“Tenevo in braccio il bambino, celato da una coperta, mia mamma mi ha chiesto cosa fosse – racconta Paris Hilton – le ho detto che era un bimbo, il suo nuovo nipote”. Nonna Kathy ha iniziato a piangere dalla gioia. A quel punto la borsetta è decisamente passata in secondo piano. Un momento intimo e delicato tra madre e figlia. Ma non lasciatevi ingannare, il tutto è stato ripreso dalle telecamere della serie tv che vede Paris protagonista. Perché va bene tenere qualche istante per sé ma il business è business.

