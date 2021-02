MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa un voto al colore Idea regalo 9.25 IL NOSTRO GIUDIZIO

Non c’è due senza tre e il quarto vien da sé, recita un famoso proverbio. Il detto si applica bene anche alla vita sentimentale di Paris Hilton. L’ereditiera infatti ha appena ricevuto la quarta proposta di matrimonio della sua vita. Per celebrare il quarantesimo compleanno della Hilton il fidanzato, il ricchissimo imprenditore Carter Reum, l’ha portata in un’esclusiva isola dei Caraibi dove, in spiaggia al tramonto, si è inginocchiato per chiederla in sposa. La fatidica domanda è in realtà arrivata il 13 febbraio ma Paris l’ha reso noto solo il 17 febbraio, giorno appunto della sua nascita.

I dettagli dell’anello

Sotto a un gazebo adornato di fiori, Carter Reum teneva in mano una scatolina nera in velluto con all’interno l’anello più desiderato, quello di fidanzamento. La magnifica creazione, disegnata e realizzata per Paris Hilton da Jean Dousset, pronipote di Louis Cartier, vanta un diamante centrale taglio emerald di almeno 10 carati e tante piccole pietre incastonate lateralmente. Per il design il gioielliere si è ispirato all’architettura del Grand Palais e della Tour Eiffel e, ovviamente, ha chiamato l’anello Paris, in onore della città francese ma soprattutto di colei che lo porterà al dito. Il valore stimato del gioiello è di circa 2 milioni di dollari.

Circondati dagli affetti

Nella lussuosa villa tropicale, Paris Hilton e Carter Reum non erano soli. Con loro in vacanza c’erano anche la sorella di lei, Nicky Hilton, con il marito, il fratello Barron Hilton con la moglie e parte della famiglia Reum. Dopo la proposta andata a buon fine la famiglia si è congratulata con la coppia. Non sono mancati baci, abbracci e molti sorrisi di gioia. Il fotografo chiamato per l’occasione ha immortalato senza sosta una marea di momenti romantici e dolcissimi. Carter e Paris sono insieme da poco più di un anno e ora si dicono pronti, a mezzo social, a giurarsi amore eterno. Nei mesi scorsi la Hilton ha ammesso di desiderare dei figli. La star sogna due gemelli, un maschio e una femmina e avrebbe deciso di ricorrere alla fecondazione in vitro, come suggerito dall’amica Kim Kardashian.

Il look principesco di Paris

Sulla spiaggia al calar del sole Paris Hilton indossava un abito dal sapore sponsale, un vestito bianco in paillettes con profondo spacco laterale di Retrofête. In testa aveva un accessorio che da anni caratterizza il suo stile confettoso, una coroncina colorata di Loschy che ricordava le tiare delle principesse Disney. Riuscirà finalmente a realizzare il suo sogno e farsi sposare dal ricco principe?

