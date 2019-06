I momenti preziosi di Parodi, Rossi, Autieri

Benedetta Parodi, Elena Santarelli, Serena Autieri e Serena Rossi: quattro donne molto diverse che hanno in comune un’eleganza e una classe innata. Per questo motivo Pandora le ha scelte come ambassador, con il compito di raccontare, attraverso i gioielli gli attimi irripetibili della loro vita.

Ciondoli e piccoli amuleti sostituiscono in maniera più elegante, il concetto di tatuaggio: i momenti indimenticabili e i legami indissolubili si portano addosso grazie a una composizione unica, preziosa e personale.

Attraverso i charm, Benedetta Parodi parla del suo amore per Fabio Caressa e della sua passione per i dolci. Serena Autieri, festeggia le soddisfazioni professionali: un fiore di brillanti per il palco di Sanremo, un fiocco di neve scintillante per il doppiaggio di Frozen.

Tra i ciondoli di Serena Rossi ce n’è uno che rappresenta il giro di boa dei 30 anni e un altro che ricorda la nascita di Diego mentre quelli di Elena Santarelli sono dedicati ai figli e al marito Bernardo Corradi. Ma non sono solo i bracciali a raccontare la loro vita: guarda nella gallery quali altri gioielli hanno scelto.

LEGGI ANCHE:

>>>Anelli di fidanzamenti da star, che prezzi!<<<