Pellegrini-Giunta, debutto fashion a Roma

La moda è sempre stata una passione della Divina. E adesso che la coppia Pellegrini-Giunta è sdoganata, non poteva che esserci lui ad accompagnarla alla sfilata. Una splendida Federica Pellegrini ha presenziato al fashion show di Laura Biagiotti, al Maxxi di Roma.

Pellegrini-Giunta innamorati in prima fila

La nuotatrice ha documentato tutto con il suo smartphone: “Sei emozionato? E’ la tua prima sfilata dal vivo”, chiede a Matteo Giunta. L’allenatore, seduto in prima fila per godersi lo spettacolo, concede un sorriso e mostra scherzosamente la mano tremante per l’emozione. Stare a fianco di Federica Pellegrini comporta anche questo e lui lo sa. Solo pochi giorni fa la coppia aveva dichiarato come fosse strano, per loro abituati a mantenere il riserbo assoluto, tenersi per mano in pubblico.

La Abbagnato e le bimbe vip

Performance chiave dell’evento Laura Biagiotti è stata la passerella di Eleonora Abbagnato. L’étoile ha danzato tra i presenti con una scenografica gonna a ruota su cui era riprodotto un enorme fiore. Ad applaudirla, oltre alla coppia vip Pellegrini-Giunta, c’era ovviamente il marito Federico Balzaretti. Anche la figlia della coppia, Julia Balzaretti, ha contribuito alla sfilata indossando i capi Laura Biagiotti LOVE.

Esordio fashion anche per Vittoria Rosolino, figlia del campione Massimiliano e di Natalia Titova, emozionatissimi a guardarla.

Jacobs non perde un colpo

Non solo Pellegrini-Giunta, Abbagnato-Balzaretti, Titova-Rosolino! C’era un’altra coppia del mondo dello sport all’evento Laura Biagiotti: quella formata da Marcell Jacobs e Nicole Daza. L’uomo più veloce del mondo celebra il suo debutto nella moda, dopo quello nel mondo del cinema, a Venezia (guarda il loro outfit QUI). Dove arriverà l’inarrestabile Jacobs?

