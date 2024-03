La pelliccia che piace ai vip: divertente, colorata ma soprattutto fake

La pelliccia è da sempre uno dei capispalla più amati e quest’anno è di grande tendenza. Averla nel guardaroba è quasi d’obbligo, a patto che sia ecologica. Cappotti e giubbotti in pelo sono molto apprezzati tra i vip, che li scelgono spesso e volentieri in colori insoliti, dal giallo al celeste, oppure fantasia. E non sono solo le donne ad essere le fashion victim designate: quella della fake fur è una mania che contagia pure gli uomini.

Di tendenza le pellicce lunghe

Le pellicce lunghissime sono di grande tendenza, come dimostrano i vip sui red carpet o durante eventi privati. Paola Turani ne ha sfoggiata una durante una vacanza in montagna, estremamente chic nelle sue sfumature di marrone. Alla presentazione del Festival di Sanremo ne ha indossata una lunghissima firmata Etro anche Angelina Mango, che si è aggiudicata la vittoria come cantante ma ha dimostrato di sapere il fatto suo in fatto di moda. Durante la kermesse canora abbiamo visto su Irama una scelta di stile analoga: per lui un lungo cappotto il pelo ecologico dai colori scuri.

Colori pazzi per le fake fur

La pelliccia sintetica che imita quella naturale è acqua passata: se è fake si deve vedere. E così via libera ai colori pazzi ed estrosi, come quella gialla che Diletta Leotta ha indossato a spasso per Milano. Emma ha scelto il celeste: per la cantante un cappotto Numero Otto di pelo riccio voluminoso e particolarmente sensuale. Varie sfumature di rosa si alternano sul pellicciotto Francesco Scognamiglio scelto da Alessia Marcuzzi per proteggersi dal freddo: sotto aveva solo un leggerissimo slip dress.

Leopardato, muccato o geometrico

La pelliccia non deve per forza essere a tinta unita, si può anche giocare con la fantasia. Giulia Salemi ne sceglie una geometrica a zig zag. Sul suo capospalla Missoni si alternano il bianco, il celeste, il beige, il ruggine e il mattone. L’animalier riscuote sempre molto successo: Taylor Mega punta sul classico e per il suo cappotto di pelo sceglie il leopardato. Più estroso Mahmood che in tv sfoggia un divertente giubbotto in fake fur muccato.

